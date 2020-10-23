Коронавирус атакует: Ляшко рассказал о радикальных мерах Минздрава

В Украине выделят многопрофильные больницы, которые будут полностью перепрофилированы под оказания помощи пациентам с коронавирусом.
Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал о мероприятиях по борьбе с эпидемией коронавируса.
По его словам, определение медицинского учреждения, которое способно оказывать необходимую помощь пациентам с COVID-19 происходит на уровне органов местного самоуправления, сообщает пресс-служба Минздрава.
Еще в начале пандемии Минздрав поручил руководителям областей определить как минимум один роддом в регионе, который будет оказывать помощь беременным с коронавирусной болезнью.
По словам Ляшко, например, в Волынской области таким заведением было определено коммунальное предприятие "Луцкий клинический родильный дом". На сегодняшний день его задача - оказывать акушерскую помощь населению региона, в том числе беременным с COVID-19.
Также регионам была поставлена задача отдельно определить многопрофильные больницы, которые будут полностью перепрофилированы под оказания помощи другим пациентам с коронавирусной болезнью. Таким образом пациенты, которые, кроме COVID-19, имеют другие патологии - инфаркты, инсульты и т.д. и нуждаются в стационарном лечении, смогут получать надлежащую медицинскую помощь.
Читайте такжеГотовьтесь к худшему: врач дала мрачный прогноз насчет эпидемии COVID-19
Ранее Ляшко оценил резкий скачок заболеваемости COVID-19 в Украине. По его словам, рост количества новых случаев заражения коронавирусом связан с циркуляцией вируса и его цикличностью.
Главный санврач подчеркнул, что в Украине ситуация схожа с той, которая складывается в европейских странах.
Коронавирус в Украине:
- В Украине за минувшие сутки COVID-19 выявлен у 7 тыс. 517 человек.
- За все время эпидемии в Украине COVID-19 подтвердили у 330 тыс. 396 человек. Из них 137 тыс. 578 человек выздоровели, умерли 6 тыс. 164.
- Сейчас болеют 186 тыс. 654 человек.
- За минувшие сутки зафиксирован 121 летальный случай, выздоровели 2 тыс. 680 человек.