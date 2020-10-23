Коронавирус атакует: Ляшко рассказал о радикальных мерах Минздрава

В Минздраве рассказали о новых мерах по борьбе с коронавирусом / УНИАН

Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал о мероприятиях по борьбе с эпидемией коронавируса.

По его словам, определение медицинского учреждения, которое способно оказывать необходимую помощь пациентам с COVID-19 происходит на уровне органов местного самоуправления, сообщает пресс-служба Минздрава.

Еще в начале пандемии Минздрав поручил руководителям областей определить как минимум один роддом в регионе, который будет оказывать помощь беременным с коронавирусной болезнью.

По словам Ляшко, например, в Волынской области таким заведением было определено коммунальное предприятие "Луцкий клинический родильный дом". На сегодняшний день его задача - оказывать акушерскую помощь населению региона, в том числе беременным с COVID-19.

Также регионам была поставлена ​​задача отдельно определить многопрофильные больницы, которые будут полностью перепрофилированы под оказания помощи другим пациентам с коронавирусной болезнью. Таким образом пациенты, которые, кроме COVID-19, имеют другие патологии - инфаркты, инсульты и т.д. и нуждаются в стационарном лечении, смогут получать надлежащую медицинскую помощь.

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Ранее Ляшко оценил резкий скачок заболеваемости COVID-19 в Украине. По его словам, рост количества новых случаев заражения коронавирусом связан с циркуляцией вируса и его цикличностью.

Главный санврач подчеркнул, что в Украине ситуация схожа с той, которая складывается в европейских странах.

Коронавирус в Украине: