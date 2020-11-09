Коронавирус атакует ОП: вслед за Зеленским COVID-19 нашли у Ермака

Андрей Ермак / РБК-Украина

Глава Офиса президента Андрей Ермак заразился коронавирусом.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

В то же время он рассказал, что чувствует себя нормально.

"К концу рабочего дня получил слишком "положительные" новости: у меня положительный тест на коронавирус, но чувствую себя нормально", - отметил Ермак.

Он добавил, что на этой неделе (13 ноября, - ред.) запланирована видеовстреча советников лидеров стран-членов "нормандского формата".

"Это один из важнейших моих приоритетов, поэтому времени болеть нет совсем. Хотя и буду на самоизоляции, но работать планирую в обычном режиме, не замедляя темп. Если переговоры на этой неделе не состоятся - точно не по моей вине", - заявил Ермак.

При этом руководитель ОП призвал всех не допускать небрежного отношения к карантинным правилам.

"Носите маски, мойте руки. Четко соблюдайте дистанцию, сохраняя спокойствие. От этого зависит скорость распространения вируса. Всегда помните о своих близких и о всех людях, которые могут быть в группе риска. Жизнь слишком интересная, чтобы терять время на болезни и плохое настроение", - отметил Ермак.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил о том, что заразился коронавирусом.

Глава государства заявил, что чувствует себя хорошо, пообещал изолироваться и продолжать работать.