Коронавирус атакует ОП: вслед за Зеленским COVID-19 нашли у Ермака

Андрей Ермак рассказал о своем самочувствии.
Глава Офиса президента Андрей Ермак заразился коронавирусом.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
В то же время он рассказал, что чувствует себя нормально.
"К концу рабочего дня получил слишком "положительные" новости: у меня положительный тест на коронавирус, но чувствую себя нормально", - отметил Ермак.
Он добавил, что на этой неделе (13 ноября, - ред.) запланирована видеовстреча советников лидеров стран-членов "нормандского формата".
"Это один из важнейших моих приоритетов, поэтому времени болеть нет совсем. Хотя и буду на самоизоляции, но работать планирую в обычном режиме, не замедляя темп. Если переговоры на этой неделе не состоятся - точно не по моей вине", - заявил Ермак.
При этом руководитель ОП призвал всех не допускать небрежного отношения к карантинным правилам.
"Носите маски, мойте руки. Четко соблюдайте дистанцию, сохраняя спокойствие. От этого зависит скорость распространения вируса. Всегда помните о своих близких и о всех людях, которые могут быть в группе риска. Жизнь слишком интересная, чтобы терять время на болезни и плохое настроение", - отметил Ермак.
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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил о том, что заразился коронавирусом.
Глава государства заявил, что чувствует себя хорошо, пообещал изолироваться и продолжать работать.
- Напомним, в сентябре пятый президент Украины и народный депутат Петр Порошенко заболел коронавирусом.
- 23 августа СМИ узнали, что Юлия Тимошенко, ее дочь Евгения и зять Артур Чечеткин заболели коронавирусом. Позже журналисты выяснили, что нардепа подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, и ее состояние врачи оценивали как стабильно тяжелое.
- Коронавирус в Украине подхватил и ряд народных депутатов.
- Также коронавирусом болели жена и сын президента Владимира Зеленского – Елена и Кирилл Зеленские.