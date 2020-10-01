Коронавирус атакует Раду: еще один нардеп подцепил Сovid-19

"Слуга народа" Татьяна Грищенко сообщила о позитивном тесте на коронавирус.
Народный депутат из фракции Слуга народа Татьяна Грищенко заразилась коронавирусом. Тест на Сovid-19 дал позитивный результат.
Об этом сама Грищенко сообщила на своей странице в Fаcebook.
"Говорят, что проблемы избирателей и проблемы страны депутат должен пропустить через себя. Так случилось, что одна из главных проблем современности не обошла стороной и меня. Тест на Сovid-19 дал позитивный результат, поэтому и я держусь на позитиве", - написала нардеп.
Грищенко уточнила, что на данный момент находится на самоизоляции дома.
"Самочувствие, насколько может быть нормальным в данной ситуации, такое и есть. Лица, с которыми контактировала последнее время, предупреждены. Немного ослабло чувство вкуса и восприятия запахов, но желание работать слабее не стало. Буду активно участвовать в работе своего профильного комитета в режиме онлайн", - добавила она.
Коронавирус в Раде - что было ранее:
- Из-за массового заболевания народных депутатов коронавирусом заседания Верховной Рады, запланированные на 1 и 2 октября, отменили.
- 29 сентября лидер партии Голос Кира Рудик получила положительный тест на коронавирус 2020.
- Нардеп от Слуги народа Жан Беленюк также рассказал, что подхватил опасный коронавирус.
- Пятый президент Украины и народный депутат Петр Порошенко заболел коронавирусом.
- Коронавирус 2020 был диагностирован у первого заместителя министра культуры и информационной политики Ростислава Карандеева.
- 23 августа СМИ узнали, что Юлия Тимошенко, ее дочь Евгения и зять Артур Чечеткин заболели коронавирусом. Позже журналисты выяснили, что нардепа подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, ее состояние врачи оценивали как стабильно тяжелое.