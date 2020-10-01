Коронавирус атакует Раду: еще один нардеп подцепил Сovid-19

Татьяна Грищенко заболела коронавирусом / Фото facebook.com/sluganarodu.hryshchenko.66

Народный депутат из фракции Слуга народа Татьяна Грищенко заразилась коронавирусом. Тест на Сovid-19 дал позитивный результат.

Об этом сама Грищенко сообщила на своей странице в Fаcebook.

"Говорят, что проблемы избирателей и проблемы страны депутат должен пропустить через себя. Так случилось, что одна из главных проблем современности не обошла стороной и меня. Тест на Сovid-19 дал позитивный результат, поэтому и я держусь на позитиве", - написала нардеп.

Грищенко уточнила, что на данный момент находится на самоизоляции дома.

"Самочувствие, насколько может быть нормальным в данной ситуации, такое и есть. Лица, с которыми контактировала последнее время, предупреждены. Немного ослабло чувство вкуса и восприятия запахов, но желание работать слабее не стало. Буду активно участвовать в работе своего профильного комитета в режиме онлайн", - добавила она.

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