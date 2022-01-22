Коронавирус бьет рекорды в Украине: 10 областей перешли в "оранжевую" зону

Количество новых случаев инфицирования растет с каждым днем.
Коронавирус атакует Украину. Ситуация ухудшается с каждым днем. За последние сутки в стране зафиксировано более 22 тысяч новых заражений. В связи с этим, области снова переходят из "желтой" в "оранжевую" зону карантина.
Как говорится на сайте Минздрава, по состоянию на субботу, 22 января, в "оранжевой" зоне находится уже 10 областей:
- Ивано-Франковская - три критических показателя: по новым случаям, уровню и динамике госпитализаций, с 24 января регион переходит в "красную" зону;
- Ровенская - критический показатель новых случаев,
- Сумская - критический показатель новых случаев,
- Черновицкая - критический показатель новых случаев,
- Львовская - критическая динамика госпитализаций,
- Тернопольская - критический коэффициент выявления новых случаев,
- Житомирская - критический коэффициент выявления новых случаев,
- Черниговская - критический коэффициент выявления новых случаев,
- Винницкая - критический коэффициент выявления новых случаев,
- Хмельницкая - критический коэффициент выявления новых случаев.
Читайте такжеКиев может перейти на "удаленку": в КГГА просят работодателей закрыть офисы
Напомним, во Львове вспышка COVID-19 среди детей. А единственная в области больница Охматдет, принимающая несовершеннолетних больных коронавирусом, переполнена.
Читайте также:
- В Украине за сутки более 20 тысяч новых COVID-случаев: какие регионы накрыла вспышка коронавируса
- Чем будут лечить коронавирус: в Минздраве рассказали, какие препараты закуплены
- В феврале миллион украинцев заболеют коронавирусом – Минздрав
- Во Львове вспышка заболевания коронавирусом среди детей - Охматдет переполнен
- Коронавирус в Украине 22 января: число выявленных больных за сутки превысило 22 тысячи
- Хуже, чем Омикрон: в ООН предрекли миру новый штамм коронавируса
Автор: Ульяна Виноградова