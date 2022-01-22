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Коронавирус бьет рекорды в Украине: 10 областей перешли в "оранжевую" зону

22 января 2022, 12:30
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Количество новых случаев инфицирования растет с каждым днем.

коронавирус
Коронавирус атаковал Украину / Reuters

Коронавирус атакует Украину. Ситуация ухудшается с каждым днем. За последние сутки в стране зафиксировано более 22 тысяч новых заражений. В связи с этим, области снова переходят из "желтой" в "оранжевую" зону карантина.

Как говорится на сайте Минздрава, по состоянию на субботу, 22 января, в "оранжевой" зоне находится уже 10 областей:

  1. Ивано-Франковская - три критических показателя: по новым случаям, уровню и динамике госпитализаций, с 24 января регион переходит в "красную" зону;
  2. Ровенская - критический показатель новых случаев,
  3. Сумская - критический показатель новых случаев,
  4. Черновицкая - критический показатель новых случаев,
  5. Львовская - критическая динамика госпитализаций,
  6. Тернопольская - критический коэффициент выявления новых случаев,
  7. Житомирская - критический коэффициент выявления новых случаев,
  8. Черниговская - критический коэффициент выявления новых случаев,
  9. Винницкая - критический коэффициент выявления новых случаев,
  10. Хмельницкая - критический коэффициент выявления новых случаев.

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Напомним, во Львове вспышка COVID-19 среди детей. А единственная в области больница Охматдет, принимающая несовершеннолетних больных коронавирусом, переполнена.

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