Коронавирус бьет рекорды в Украине: 10 областей перешли в "оранжевую" зону

Коронавирус атаковал Украину / Reuters

Коронавирус атакует Украину. Ситуация ухудшается с каждым днем. За последние сутки в стране зафиксировано более 22 тысяч новых заражений. В связи с этим, области снова переходят из "желтой" в "оранжевую" зону карантина.

Как говорится на сайте Минздрава, по состоянию на субботу, 22 января, в "оранжевой" зоне находится уже 10 областей:

Ивано-Франковская - три критических показателя: по новым случаям, уровню и динамике госпитализаций, с 24 января регион переходит в "красную" зону; Ровенская - критический показатель новых случаев, Сумская - критический показатель новых случаев, Черновицкая - критический показатель новых случаев, Львовская - критическая динамика госпитализаций, Тернопольская - критический коэффициент выявления новых случаев, Житомирская - критический коэффициент выявления новых случаев, Черниговская - критический коэффициент выявления новых случаев, Винницкая - критический коэффициент выявления новых случаев, Хмельницкая - критический коэффициент выявления новых случаев.

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Напомним, во Львове вспышка COVID-19 среди детей. А единственная в области больница Охматдет, принимающая несовершеннолетних больных коронавирусом, переполнена.

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