Коронавирус идет на новый рекорд: главный санврач Киева дал мрачный прогноз

Число заболеваний коронавирусом будет расти ежедневно, предупредил Олег Рубан.
В Киеве и других регионах Украины фиксируется естественный рост острых респираторных вирусных инфекций, в том числе коронавируса.
Как заявил начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в комментарии УНН, эта ситуация полностью прогнозируема.
"Ежедневно мы регистрируем антирекорды по всем регионам и городу Киеву. Это связано с ростом (заболеваемости - ред.) острыми респираторными вирусными инфекциями, к которым принадлежит и коронавирус. Мы будем ежедневно фиксировать увеличение заболеваемости", - прогнозирует он.
Главный санврач столицы напомнил, что попадание Киева в "красную" зону обусловлено определением показателей на уровне Кабинета министров: на данный момент этот показатель составляет 160 на 100 тыс. населения за две недели по заболеваемости в регионе.
На вопрос о том, фиксируют ли в столице вспышки на фоне роста заболеваемости COVID-19, он заявил, что "вспышки обязательно фиксируются".
Он подчеркнул, что прежде всего попадают во вспышки общежития, детские учебные заведения, организованные коллективы.
"В топе у нас на сегодня находятся из организованных коллективов работники банков, финансовой сферы, где есть факторы прежде всего несоблюдения противоэпидемических мероприятий. Второй фактор - это нарушение микроклимата в помещении, то есть отсутствует вентиляция, отсутствие проветривания", - добавил Рубан.
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Ранее врач Евгений Комаровский предупредил о скачке заболеваемости COVID-19. По его прогнозу, серьезный подъем заболеваемости COVID-19 будет после начала отопительного сезона.
- В Украине зарегистрировано 204 тыс. 932 случая COVID-19.
- Всего от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, умерли 4 тыс. 065 человек, в том числе 69 человек за прошедшие сутки.
- Выздоровели 90 тыс. 230 человек, за минувшие сутки - 1 тыс. 791.
- На сегодняшний день в Украине болеют 110 тыс. 617 человек.