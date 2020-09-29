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Коронавирус идет на новый рекорд: главный санврач Киева дал мрачный прогноз

29 сентября 2020, 16:22

Число заболеваний коронавирусом будет расти ежедневно, предупредил Олег Рубан.

Дети в масках, коронавирус
Школьники находятся в топе заболевания коронавирусом / УНИАН

В Киеве и других регионах Украины фиксируется естественный рост острых респираторных вирусных инфекций, в том числе коронавируса.

Как заявил начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в комментарии УНН, эта ситуация полностью прогнозируема.

"Ежедневно мы регистрируем антирекорды по всем регионам и городу Киеву. Это связано с ростом (заболеваемости - ред.) острыми респираторными вирусными инфекциями, к которым принадлежит и коронавирус. Мы будем ежедневно фиксировать увеличение заболеваемости", - прогнозирует он.

Главный санврач столицы напомнил, что попадание Киева в "красную" зону обусловлено определением показателей на уровне Кабинета министров: на данный момент этот показатель составляет 160 на 100 тыс. населения за две недели по заболеваемости в регионе.

На вопрос о том, фиксируют ли в столице вспышки на фоне роста заболеваемости COVID-19, он заявил, что "вспышки обязательно фиксируются".

Он подчеркнул, что прежде всего попадают во вспышки общежития, детские учебные заведения, организованные коллективы.

"В топе у нас на сегодня находятся из организованных коллективов работники банков, финансовой сферы, где есть факторы прежде всего несоблюдения противоэпидемических мероприятий. Второй фактор - это нарушение микроклимата в помещении, то есть отсутствует вентиляция, отсутствие проветривания", - добавил Рубан.

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Ранее врач Евгений Комаровский предупредил о скачке заболеваемости COVID-19. По его прогнозу, серьезный подъем заболеваемости COVID-19 будет после начала отопительного сезона.

  • В Украине зарегистрировано 204 тыс. 932 случая COVID-19.
  • Всего от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, умерли 4 тыс. 065 человек, в том числе 69 человек за прошедшие сутки.
  • Выздоровели 90 тыс. 230 человек, за минувшие сутки - 1 тыс. 791.
  • На сегодняшний день в Украине болеют 110 тыс. 617 человек.
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