Коронавирус идет на новый рекорд: главный санврач Киева дал мрачный прогноз

Школьники находятся в топе заболевания коронавирусом / УНИАН

В Киеве и других регионах Украины фиксируется естественный рост острых респираторных вирусных инфекций, в том числе коронавируса.

Как заявил начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в комментарии УНН, эта ситуация полностью прогнозируема.

"Ежедневно мы регистрируем антирекорды по всем регионам и городу Киеву. Это связано с ростом (заболеваемости - ред.) острыми респираторными вирусными инфекциями, к которым принадлежит и коронавирус. Мы будем ежедневно фиксировать увеличение заболеваемости", - прогнозирует он.

Главный санврач столицы напомнил, что попадание Киева в "красную" зону обусловлено определением показателей на уровне Кабинета министров: на данный момент этот показатель составляет 160 на 100 тыс. населения за две недели по заболеваемости в регионе.

На вопрос о том, фиксируют ли в столице вспышки на фоне роста заболеваемости COVID-19, он заявил, что "вспышки обязательно фиксируются".

Он подчеркнул, что прежде всего попадают во вспышки общежития, детские учебные заведения, организованные коллективы.

"В топе у нас на сегодня находятся из организованных коллективов работники банков, финансовой сферы, где есть факторы прежде всего несоблюдения противоэпидемических мероприятий. Второй фактор - это нарушение микроклимата в помещении, то есть отсутствует вентиляция, отсутствие проветривания", - добавил Рубан.

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