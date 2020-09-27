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Коронавирус из магазина и посылок: эксперт рассказала, чего опасаться

27 сентября 2020, 15:25

Продукты из супермаркета необходимо мыть, подчеркнула Екатерина Сояк.

коронавирус
Эксперт рассказал об опасности заражения COVID-19 / Reuters

Врач-эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Екатерина Сояк рассказала об опасности заражения коронавирусом после контакта с продуктами из магазина и почтовыми посылками.

Как подчеркнула она в комментарии ТСН, обработка продуктов и пакетов из магазина достаточно условно помогает с профилактикой вируса, поэтому эпидемиологи не советуют такие способы.

Она подчеркнула, что если придерживаться личной гигиены, обрабатывать и мыть вовремя руки, не будет необходимости обрабатывать множество предметов вокруг себя.

"В любом случае, если мы будем придерживаться личной гигиены, обрабатывать и мыть вовремя руки, нам не придется обрабатывать уйму предметов вокруг себя, что вообще-то и невозможно", — отметила врач.

Сояк добавила, что после контакта с предметами, которых касалось большое количество людей, принеся продукты из супермаркета, необходимо просто помыть руки и помыть продукты.

"И этого будет достаточно, чтобы не заразиться", — подытожила она.

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Ранее врач Евгений Комаровский предупредил о скачке заболеваемости COVID-19. По его прогнозу, серьезный подъем заболеваемости COVID-19 будет после начала отопительного сезона.

  • В Украине зарегистрировано 198 634 инфицированных коронавирусом.
  • Из них 3959 человек умерли.
  • 87 882 – выздоровели от коронавируса.
  • Количество активных больных по состоянию на утро 27 сентября – 2065 человек.
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