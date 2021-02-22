Коронавирус "кошмарит" Буковину: закрыли школы, ограничили работу ресторанов

В стационарах Черновицкой области по состоянию на сегодня находится максимальное количество пациентов - 1113. В общем, коечный фонд заполнен почти на 63%.
Власти Черновицкой области решили ужесточить карантин из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Новые ограничения начнут действовать уже с завтрашнего дня, 23 февраля, сообщает Черновицкая областная государственная администрация в Facebook.
Согласно решению Черновицкой областной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям (ТЭБ и ЧС), учреждения образования Черновицкой области перейдут на дистанционную форму обучения, внешкольные кружки и игровые зоны в торговых центрах тоже будут закрыты.
Кроме того, со вторника в области заведения общепита смогут работать только до 20:00.
"Мы вынуждены вернуться к некоторым ограничениям на две недели, чтобы остановить цепь распространения COVID-19", - подчеркнул глава ОГА Сергей Осачук.
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В стационарах Черновицкой области по состоянию на сегодня находится максимальное количество пациентов - 1113. В общем, коечный фонд заполнен почти на 63%.
"На прошлой неделе мы увеличили коечный фонд на 120 коек. На этой неделе планируется развернуть еще 500, из них 120 уже сегодня добавили. Мы заботимся о том, чтобы каждый пациент имел доступ к кислородной дотации. Параллельно с этим формируем дополнительные резервы медиков, которые будут лечить больных коронавирусом", - добавил Осачук.
Карантин в Украине - о чем сообщалось ранее:
- Карантин в Украине продлен до 30 апреля 2021 года. С 24 февраля вся территория Украины попадет в "желтую" зону карантина. В дальнейшем регионы будут попадать в "зеленую", "оранжевую" и "красную" зоны карантина в зависимости от ситуации с коронавирусом.
- Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что из-за критического количества больных коронавирусом на неделю запретили работу развлекательных заведений, кафе и ресторанов в Ивано-Франковской области. По его словам, рост количества новых инфицированных связан с наплывом туристов.
- Коронавирус в Украине пошел на спад, но не во всех регионах. В Ивано-Франковской области ситуация критичная и власти ввели "красную зону" карантина.
- Жесткие ограничения будут действовать в области минимум неделю, то есть с 22 до 28 февраля, заявил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив на своей странице в фейсбуке.