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Серьезный бизнес: мошенники придумали новую аферу со справками по коронавирусу

14 июня 2020, 10:59

Новый мошеннический эпизод был зарегистрирован на Закарпатье.

Наручники
Мошенники придумали новую аферу со справками по коронавирусу/ УНИАН

Пандемия китайского коронавируса Covid-19 дала старт новым мошенническим и аферистическим схемам.

Об этом сообщает портал Голос Карпат.

По данным журналистов, в Закарпатской области мужчина через социальную сеть Facebook под псевдонимом "Василий Микулець" продает фальшивые справки из медцентра Превенция ‒ о результатах ПЦР-тестирования на Covid-19 (которые необходимо для выезда за границы Украины).

Журналисты в телефонном режиме пообщались с "Микульцом", которого медики подозревают в мошеннических действиях. Мужчина подтвердил размещения объявления. По его словам, получить справку с результатами теста можно без личного посещения клиники и, собственно, сдачи анализа крови. Услуга стоит 1,5 тысячи гривен, которые предварительно надо перечислить на карту.

Затем вероятный мошенник прислал журналистам сообщение с номером карты и указанием фамилии и имени получателя (и попросил сообщить ему, когда деньги будут перечислены).

Всю полученную в ходе разговора с "Микульцем" информацию журналисты передали в Главк Национальной полиции по Закарпатской области.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине активизировались аферисты, которые пытаются нажиться на заробитчанах. Они обещают украинцам устроиться на работу в Европе через нелегальные компании.

новости Украины справка коронавирус мошенничество анализы
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