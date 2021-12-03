Коронавирус на третьем месте среди причин смертей в Украине – НАН

COVID-19 занимает третье место среди причин смертей в нашем государстве / Reuters

Пандемия делает свой существенный негативный вклад в сокращение населения Украины. Однако окончательно оценить влияние коронавируса на уменьшение количества населения можно будет только после завершения пандемии.

Об этом сказал заместитель директора Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины член-корреспондент НАН Украины Александр Гладун.

Сейчас коронавирус занимает третье место среди причин смертей в нашем государстве.

"Мы сейчас находимся внутри процесса, но цифры уже свидетельствуют о том, что пандемия вносит свой вклад в смертность. В структуре причин смерти COVID-19 занимает третье место после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний", – сказал он.

Гладун отметил, что во время пандемии люди умирают и по другим причинам, ведь больницы часто переполнены и не успевают вовремя оказать помощь другим больным.

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Также по прогнозам НАН население Украины к концу ХХІ века сократится до 22 миллионов, и пока не понятно, как можно остановить этот процесс. Директор Института демографии отмечает, что Украина, как и большинство стран Европы, возможно будет решать этот вопрос за счет мигрантов.

"Украина будет интересовать мигрантов из азиатских стран, Кавказа, бывших республик Советского Союза. И за счет этого, возможно, удастся стабилизировать численность населения. Пока нет предпосылок, чтобы сделать это за счет природного фактора", – добавил Гладун.

Читайте такжеРанее ковид "душил" Европу, теперь – нас: Зеленский объяснил высокую смертность в УкраинеРанее сообщалось, что население Украины стремительно сокращается. В Организации Объединенных Наций (ООН) подсчитали, что к 2050 году оно уменьшится до 35 млн. Население Украины является одним из тех, которые быстрее стареют в Европе, в частности, более чем пятая часть населения старше 60 лет.

Также ранее эксперт объяснял, почему Украина не может позволить себе терять население из-за эмиграции. Если украинцы будут ехать, то Украина прекратит быть интересной своим внутренним рынком и уменьшится приток инвестиций, отметил советник главы ФПУ по экономическим вопросам Павел Верновский.

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