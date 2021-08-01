Коронавирус наступает: в двух областях рекордный уровень госпитализации инфицированных

Больницы двух областей переполнены больными коронавирусной инфекцией / Reuters

По состоянию на 1 августа в четырех областях Украины лабораторно подтвержден штамм "Дельта". Как прогнозируют эксперты, осенью мир накроет новая волна эпидемии коронавируса.

Между тем, в двух областях Украины уже превышены показатели динамики госпитализаций с коронавирусом.

В частности, в Закарпатской и Хмельницкой областях индексы динамики уровня госпитализаций инфицированных COVID-19 существительно увеличены. Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на субботу, 31 июля.

Также отмечается, что на сегодняшний день Украина находится в так называемой "зеленой" зоне карантина.

Однако в Закарпатской области показатель уровня госпитализированных больных из-за коронавирусной инфекции достиг 93,3%. По сравнению с предыдущим днем (82,1%) он вырос более, чем на 10%.

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В то же время в Хмельницкой области динамика уровня госпитализаций составляет 69,4%. И этот показатель меньше того, который зафиксировали накануне на уровне 86,4%, ниже на 17%. Однако он все равно остается рекордным.

При этом, норма динамики общего количества госпитализированных с подтвержденным COVID-19 составляет 50%.

Эксперты утверждают, что порог перехода в "желтую" зону не превышен.

Коронавирус в Украине - о чем ранее писал Главред:

Ведущий инфекционист Минздрава, заслуженный врач Ольга Голубовская заявила, что из-за нового штамма "Дельта" эпидемия может накрыть Украину за ночь.

Уже в ближайшее время в Украине может стремительно увеличиться количество инфицированных новым индийским штаммом коронавируса "Дельта". Количество подозрений на этот вид инфекции в стране растет, заявил главный санврач страны Игорь Кузин.

Антитела к коронавирусу есть, как минимум, у 40% украинцев. Об этом в пятницу, 30 июля, со ссылкой на данные исследования сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава.