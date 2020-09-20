Коронавирус не покидает Киев: сотни новых больных, есть жертвы

В Киеве Covid-19 за сутки нашли у более 340 человек / УНИАН

В субботу, 19 сентября, коронавирус Covid-19 в Киеве диагностирован у 343 человек, есть новые жертвы.

За сутки из-за вируса скончались четыре человека, а 31 пациент выздоровел, сообщили в СНБО.

По его данным, коронавирусом в столице болеют 308 человек, а подозревают заболевание у 289 человек.

Коронавирус – статистика на 20 сентября:

Всего заболели 19 тысяч 483 человека (за сутки +343);

Всего выздоровели 5 тысяч 859 человек (+31);

Всего скончались 316 человек (+4).

В Киеве Covid-19 за сутки нашли у более 340 человек / Скриншот с covid19.rnbo.gov.ua/