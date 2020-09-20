Коронавирус не покидает Киев: сотни новых больных, есть жертвы

Коронавирус в Киеве за сутки "убил" четырех человек.
В субботу, 19 сентября, коронавирус Covid-19 в Киеве диагностирован у 343 человек, есть новые жертвы.
За сутки из-за вируса скончались четыре человека, а 31 пациент выздоровел, сообщили в СНБО.
По его данным, коронавирусом в столице болеют 308 человек, а подозревают заболевание у 289 человек.
Коронавирус – статистика на 20 сентября:
- Всего заболели 19 тысяч 483 человека (за сутки +343);
- Всего выздоровели 5 тысяч 859 человек (+31);
- Всего скончались 316 человек (+4).
- Напомним, коронавирус в Киеве 18 сентября нашли у 400 человек, а скончались восемь инфицированных. На прошлой неделе – 11 сентября, в столице Covid-19 диагностировали у 428 человек – это был новый суточный антирекорд.
- Сначала Киев был в "зеленой" карантинной зоне, потом попал в "желтую", а позже оказался в "оранжевой". После того, как столица попала в "оранжевую" зону, карантин был усилен.
Автор: Екатерина Присяжнюк