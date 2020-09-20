УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Коронавирус не покидает Киев: сотни новых больных, есть жертвы

20 сентября 2020, 09:30

Коронавирус в Киеве за сутки "убил" четырех человек.

В Киеве коронавирус за сутки нашли у более 340 человек – Киев новости коронавирус
В Киеве Covid-19 за сутки нашли у более 340 человек / УНИАН

В субботу, 19 сентября, коронавирус Covid-19 в Киеве диагностирован у 343 человек, есть новые жертвы.

За сутки из-за вируса скончались четыре человека, а 31 пациент выздоровел, сообщили в СНБО.

По его данным, коронавирусом в столице болеют 308 человек, а подозревают заболевание у 289 человек.

Коронавирус – статистика на 20 сентября:

  • Всего заболели 19 тысяч 483 человека (за сутки +343);
  • Всего выздоровели 5 тысяч 859 человек (+31);
  • Всего скончались 316 человек (+4).
В Киеве коронавирус за сутки нашли у более 340 человек – Киев новости коронавирус
В Киеве Covid-19 за сутки нашли у более 340 человек / Скриншот с covid19.rnbo.gov.ua/
коронавирус в Киеве СНБО коронавирус новости коронавирус статистика
Сейчас вы просматриваете новость «Коронавирус не покидает Киев: сотни новых больных, есть жертвы». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

10:22
Путин своими руками сделал Навального следующим президентом России
10:16
Зеленский сделал жесткое обращение к "слугам народа"
10:10
"Повышение и покровители": астролог назвала счастливчиков новой недели Видео
09:54
Врач оценила риск заражения коронавирусом от бессимптомного больного Видео
09:30
Коронавирус не покидает Киев: сотни новых больных, есть жертвы
09:16
Гороскоп для всех на 20 сентября: кому сулят неожиданности Видео
09:12
В МВД Беларуси отреагировали на слив личных данных силовиков Видео
09:00
Мика Ньютон рассказала о борьбе с раком и назвала первый симптом Видео
08:49
Коронавирус в Украине "вошел в азарт" – за сутки почти три тысячи больных Видео
08:43
Почему Лукашенко из дружелюбного соседа превратился в антиукраинского ястреба мнение
08:30
Экс-депутат Госдумы раскрыл, как используют отравление Навального Видео
07:53
Создатель Новичка извинился перед отравленным Навальным Видео
07:22
Разумков анонсировал непростой бюджетный процесс Видео
07:10
Симпатичные брюки из эпохи джаза вернулись в моду на осень-зиму: фото Фото
06:56
Чего украинцы ждут от Зеленского в вопросе Донбасса мнение
06:30
Рождество Пресвятой Богородицы 2020 – когда и как праздновать
06:22
Коронавирус в Украине надолго: врач призвала усилить контроль над карантином Видео
06:06
Кравчук назвал условие поездки в ОРДЛО и рассказал, с кем готов вести переговоры Видео
06:04
В Слуге народа объяснили, почему Россия уже поглотила Беларусь Видео
05:44
Феерические блузки и рубашки из 50-х покоряют мир этой осенью - фото Фото
05:23
"Удачное соблазнение": в любовных сетях одного знака Зодиака будет "улов" – астрологи Видео
05:20
У Путина карт-бланш на ввод войск в Беларусь: эксперт оценил угрозу для Украины Видео
05:00
В МИД Украины оценили возможность переговоров Зеленского и Путина Видео
04:12
Создатель Новичка объяснил, что спасло жизнь Навальному Видео
03:50
В моду на осень пришел поразительный коричневый маникюр - фото Фото
03:41
Коронавирус опять "вцепился" в Германию и вернул апрельский темп Видео
03:19
Диетолог раскрыла правила использования растительного масла Видео
02:39
В Минздраве назвали условие досрочного прекращения самоизоляции Видео
02:02
У Зеленского "отделили" Лукашенко от народа Беларуси Видео
01:35
В бундестаге ФРГ оценили риски остановки строительства Северного потока-2 Видео
01:30
Санкции и будущее Лукашенко: Тихановская угодила в скандал с пранкерами Видео
01:04
Гороскоп для всех на 21 сентября: кого ждет "взлет" к высотам Видео
00:41
Синоптик назвал дату начала бабьего лета Видео
00:13
В Европарламенте рассказали, когда прекратят считать Лукашенко президентом Беларуси Видео
19 сентября, суббота
23:57
Коронавирус в Украине "беснуется" – за сутки опять более трех тысяч больных Видео
23:28
Китай резко ответил США на санкции против TikTok
23:01
Трампу отправили пакет с жутким ядом - СМИ
22:31
Опозорился по полной: налоговик хотел украсть презервативы из магазина
22:04
Белорусский "Миротворец": в Сеть слили имена тысячи "убийц и карателей" из МВД Видео
22:03
"Грязная история": нардеп оправдалась за интимную переписку
21:36
Путешествие в Египет: главные правила для туристов во время пандемии
21:33
Жесткий разгон женского марша в Минске: стало известно о сотнях задержанных Видео
21:00
В Минздраве рассказали, как бесплатно сдать тест на коронавирус
20:27
Кравчук пояснил, из-за чего заблокирован обмен пленными
20:06
Разработчик Новичка назвал точное время и способ отравления Навального Видео
20:04
Изысканные блинчики-чебуреки на скорую руку: пошаговый рецепт Видео
20:01
Способен ли ультрафиолет убить Covid-19: ученые удивили ответом
19:45
Ситуация с Covid-19 ухудшается: врач объяснила, как остановить эпидемию в Украине Видео
19:30
В Артеке вспышка коронавируса: оккупанты Крыма заявляют о фейке Видео
19:27
Тихановская пригрозила белорусским силовикам и поставила жесткое условие Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять