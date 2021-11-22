Коронавирус не в тройке лидеров: Госстат назвал самые частые причины смерти украинцев

Как коронавирус повлиял на статистику смертности / carpathia.gov.ua

По данным Государственной службы статистики, с января по сентябрь 2021 года в Украине умерло 487 855 человек. Смертность от COVID-19 заняла четвертое место, после болезней системы кровообращения, инсульта и рака.

В общем с начала 2021 года от осложнений, вызванных коронавирусом, погибло более 40 тысяч наших соотечественников. Наиболее частой причиной смерти среди украинцев стали болезни системы кровообращения, от которых умерли 306 127 человек, из них:

ишемическая болезнь сердца – 213 278 человека;

инсульт – 59 270 человек;

алкогольная кардиомиопатия – 2 549 человек.

Кроме того, от рака погиб 55 352 человек, а от болезни органов пищеварения – 18 093. От гриппа и пневмонии, по данным Госстата, умерло 11 698 человек, а болезни органов дыхания стали причинами смерти 15 364 тысяч человек. Еще 4 648 человек погибли от инфекционных болезней, в частности от туберкулеза – 2 090. От СПИДа умерло 1 712 украинцев, что меньше, чем от аварий.

Внешние причины смерти

Кроме того, 20 816 украинцев погибли в результате внешних причин:

ДТП – 2 571 человека;

утопление – 1 344 человек;

гибель на пожаре – 866 человек;

случайное отравление (кроме алкоголя) – 1 148 человек;

отравление алкоголем – 1 281 человек;

самоубийства – 4 584 человека;

умышленные убийства – 949 человек.

В НАН говорят, что умерших от COVID-19 может быть больше

В НАН Украины заявили, что до конца года официальное число умерших от COVID-19 в Украине может достичь 100 тысяч. При этом реальное количество умерших от болезни украинцев минимум вдвое выше.

По состоянию на сегодня в красной зоне карантина находятся 19 областей, что ускорило темпы вакцинации, поэтому ожидается, что зимой мы увидим результат этого, поскольку значительный процент людей будет защищен от сложного течения болезни.