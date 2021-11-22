УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Коронавирус не в тройке лидеров: Госстат назвал самые частые причины смерти украинцев

22 ноября 2021, 16:58

Наиболее частой причиной смерти среди украинцев стали болезни системы кровообращения, от которых умерли более 300 тыс. человек.

коронавирус, реанимация
Как коронавирус повлиял на статистику смертности / carpathia.gov.ua

По данным Государственной службы статистики, с января по сентябрь 2021 года в Украине умерло 487 855 человек. Смертность от COVID-19 заняла четвертое место, после болезней системы кровообращения, инсульта и рака.

В общем с начала 2021 года от осложнений, вызванных коронавирусом, погибло более 40 тысяч наших соотечественников. Наиболее частой причиной смерти среди украинцев стали болезни системы кровообращения, от которых умерли 306 127 человек, из них:

  • ишемическая болезнь сердца – 213 278 человека;
  • инсульт – 59 270 человек;
  • алкогольная кардиомиопатия – 2 549 человек.

Кроме того, от рака погиб 55 352 человек, а от болезни органов пищеварения – 18 093. От гриппа и пневмонии, по данным Госстата, умерло 11 698 человек, а болезни органов дыхания стали причинами смерти 15 364 тысяч человек. Еще 4 648 человек погибли от инфекционных болезней, в частности от туберкулеза – 2 090. От СПИДа умерло 1 712 украинцев, что меньше, чем от аварий.

Внешние причины смерти

Кроме того, 20 816 украинцев погибли в результате внешних причин:

  • ДТП – 2 571 человека;
  • утопление – 1 344 человек;
  • гибель на пожаре – 866 человек;
  • случайное отравление (кроме алкоголя) – 1 148 человек;
  • отравление алкоголем – 1 281 человек;
  • самоубийства – 4 584 человека;
  • умышленные убийства – 949 человек.

В НАН говорят, что умерших от COVID-19 может быть больше

В НАН Украины заявили, что до конца года официальное число умерших от COVID-19 в Украине может достичь 100 тысяч. При этом реальное количество умерших от болезни украинцев минимум вдвое выше.

По состоянию на сегодня в красной зоне карантина находятся 19 областей, что ускорило темпы вакцинации, поэтому ожидается, что зимой мы увидим результат этого, поскольку значительный процент людей будет защищен от сложного течения болезни.

viber
Госстат инсульт коронавирус в Украине
Сейчас вы просматриваете новость «Коронавирус не в тройке лидеров: Госстат назвал самые частые причины смерти украинцев». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Украинцев предупредили о морозах до -20 градусов и назвали срокиУкраинцев предупредили о морозах до -20 градусов и назвали сроки Гороскоп на сегодня 22 ноября 2021: Скорпионам – подарок судьбы, Рыбам - грустьГороскоп на сегодня 22 ноября 2021: Скорпионам – подарок судьбы, Рыбам - грусть Самые вкусные рулеты из лаваша на Новый год 2022: готовим закуску за 5 минутСамые вкусные рулеты из лаваша на Новый год 2022: готовим закуску за 5 минут Международный мужской день 19 ноября: мощные поздравления и впечатляющие картинкиМеждународный мужской день 19 ноября: мощные поздравления и впечатляющие картинки Лунный гороскоп на неделю 22-28 ноября 2021: Львам - переезд, Скорпионам - опасностьЛунный гороскоп на неделю 22-28 ноября 2021: Львам - переезд, Скорпионам - опасность
17:11

Поднял кубок над головой третий раз подряд: стало известно, кто выиграл Лигу Смеха

16:58

Коронавирус не в тройке лидеров: Госстат назвал самые частые причины смерти украинцевВидео

16:45

Приметы на 23 ноября: что нельзя делать в день Георгия Победоносца и как не попасть в бедуВидео

16:43

"Атака Украины" на Донбассе: Кулеба поставил точку вокруг истерики РФВидео

16:36

Абсолютно обнаженная Ольга Цибульская показала горячие постельные кадры

Реклама
16:35

В Славянске появились "антиковидные" таксиВидео

16:30

Самый красивый маникюр на Новый год 2022 с тигром, который позволит поверить в сказкуФото

16:24

Вера Брежнева в прозрачной блузке с глубоким декольте затосковала по "ВИА Гре"

16:20

"Напилась так, что идти не могла": в Полтаве на улице нашли 14-летнюю пьяную школьницу

16:14

15-летний подросток торговал COVID-сертификатами в фейковой "Дии"Видео

16:09

За подделку придется отвечать по полной: в Украине ужесточают проверку COVID-сертификатовВидео

16:08

Денис Казанский. Организатора "референдума" в 2014 отблагодарили подваломВидеоблоги

16:07

Как повысить гемоглобин народными средствами – простые и действенные способы

15:53

Дипскандал из-за Крыма: в США ответили на заявление президента Болгарии

15:53

В Николаеве водитель троллейбуса на глазах у ребенка избила беременную из-за денег

15:49

В Одессе авто-леди устроила "боулинг" с автомобилем на парковкеВидео

15:48

"Это делать пока рано": Данилов сообщил, кто выступает против вступления Украины в НАТОВидео

15:47

Путин и Байден проведут встречу и обсудят УкраинуВидео

15:33

Ким Кардашьян спасла 130 афганских девушек от режимаТалибана

15:32

В 2022 году в Украине резко поднимутся зарплаты: названы профессии-"счастливчики"Видео

Реклама
15:28

Ситуация тяжелая: глава Госпотребслужбы Киева о выходе столицы из "красной" зоныВидео

15:22

В разведке РФ припугнули Украину грузинским сценарием 2008 годаВидео

15:18

Pfizer заявила о 100% эффективности вакцины против COVID-19 среди детей 12-15 лет

15:00

На вакцинацию две недели: Минздрав расширил список профессий с обязательной прививкой от COVID-19Видео

14:50

Дельта-штамм коронавируса внезапно исчез из Японии: генетик объяснил, почему это произошлоВидео

14:43

Весна придет на 2 недели раньше: синоптик предупредил о максимальных морозах зимойВидео

14:41

Аваков, Шустер и Комаровский сделали интригующее фото с оружием в руках

14:25

Можно ли заразиться коронавирусом на свежем воздухе: ответ эксперта

14:18

В Киеве горит здание института автоматики: людей эвакуируютВидео

14:12

"Это был осознанный хейт в мою сторону": Виктория Смеюха обвинила Каминскую в физическом насилииВидео

14:02

"Все поедут через Донбасс": Лукашенко назвал "дикими" поляков и отреагировал на закрытие границыВидео

13:58

Все будет так, как вы мечтали: прогноз на картах Таро для Дев на декабрь 2021Видео

13:55

Выпал из окна больницы после разговора с дочерью: на Волыни погиб пациент COVID-отделенияВидео

13:55

Удары с флангов и с воздуха: в разведке США раскрыли план агрессии РФ против УкраиныВидео

13:47

"Просила есть и погреться": в Харькове лисица пыталась пробраться в школуВидео

13:24

Будет ли Путин наступать: Данилов рассказал, что Запад поможет УкраинеВидео

13:21

Рождественский пост 2021: когда начинается, сколько дней продлится и что категорически нельзя делать

13:18

В МИД рассказали, что препятствует вступлению Украины в НАТОВидео

13:13

Янукович "очнулся": вспомнил о Майдане и обвинил ВСУ в "войне со своим народом"Видео

13:00

Гороскоп на завтра 23 ноября 2021: Львам – везение, Девам – крупный скандал, Козерогам – вещие сныВидео

Реклама
12:52

Вкуснейший закусочный торт на Новый год 2022: готовить всего 20 минутВидео

12:51

23 ноября церковный праздник – День святого Георгия Победоносца: запреты дня и душевные поздравления

12:41

Где будут отдыхать украинцы зимой: названы самые популярные туристические направленияВидео

12:38

Оксана Байрак с роскошной грудью в кружевном белье рассказала, кого "угощает собой"

12:38

Проезд в транспорте без COVID-сертификата: Минздрав ослабит карантинные требованияВидео

12:32

В Киеве пьяные разборки в ночном клубе закончились массовым побоищемВидео

12:32

В Одесской области запустили "Дунайский экспресс" – первый маршрут европейского образца по программе "Большая стройка"

12:29

Обгоревшая российская артистка Хлебникова очнулась в реанимации: что говорят врачи

12:10

Даша Астафьева на "Танцях з зірками" оправдалась за голую грудь и попуВидео

11:54

"Ничего святого": Надя Дорофеева в образе развратного ангела очаровала фанатов

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять