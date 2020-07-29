Просвета нет: эксперт дал мрачный прогноз насчет пандемии COVID-19 в Украине

Украина долго будет жить с проблемой коронавируса / pixabay.com

В Украине за сутки зарегистрирован новый "рекорд" по заболеваемости коронавирусом, подчеркнул президент Украинского медицинского клуба, заслуженный работник здравоохранения Украины Иван Сорока.

В эфире канала Украина 24 он напомнил, что было зарегистрировано 1 022 больных COVID-19.

Комментируя ситуация с заболеванием коронавирусом в Украине он подчеркнул, что "ничего к лучшему не изменилось".

В то же время он считает, что Украина будет жить с проблемой коронавируса ближайшие несколько лет.

"В эти годы мы должны будем делать все для того, чтобы избежать распространения болезни в Украине и в странах, которые нас окружают", – сказал эксперт.

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По мнению Сороки, осенью Украина войдет во вторую волну пандемии.

"Эти рекорды будут сопровождать нас не один день, и мы просто плавно войдем во вторую волну осеннего сезона, когда увеличится количество других заболеваний – гриппом", - сказал он.

Ранее сообщалось о том, что в Украине, по состоянию на 29 июля, 10 областей не отвечают требованиям ослабления карантинных ограничений, введенных для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

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Напомним, в Украине подтверждено 67 тыс. 597 случаев COVID-19. Всего в Украине после перенесенной коронавирусной болезни выздоровели 37 тыс. 394 человека, зарегистрировано 1 тыс. 650 летальных случаев.