"Коронавирус раскочегарился": эксперт назвала сроки второй волны Covid-19

Украинцев предупредили о второй волне коронавируса / УНИАН

В Украине до сих пор продолжается первая волна коронавируса, заявила известный вирусолог, заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний Алла Мироненко.

"Просто сейчас она (первая волна коронавируса, - ред.) "раскочегарилась", - подчеркнула она во время чата в Главреде.

По ее прогнозу, вторая волна коронавируса будет осенью, при этом она наложится на эпидемию гриппа.

"Я думаю, вторая волна эпидемии коронавируса этой осенью вполне вероятна. Масштабы этой второй волны во многом будут зависеть от того, сколько людей переболеет сейчас. А в том, что вторая волна будет, не дает оснований сомневаться хотя бы тот факт, что осенью дети пойдут в школу, что поспособствует распространению коронавируса. Причем как бы ни был организован их учебный процесс – учеба через день или с обязательным масочным режимом (мне кажется, проследить, чтобы в школе на маленьких детях постоянно были надеты маски, это просто нереально), вирус станет активнее распространяться при активном общении детей", - предупредила она.

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Она также отметила, что условия могут привести к изменчивости вируса, а также к разнообразию вирусной популяции, но сам вирус никуда не денется насовсем и полностью.

"Люди же не могут изолироваться каждый в своей скорлупке. Так что вторая волна коронавируса осенью у нас очень вероятна", - добавила Мироненко.

Напомним, ранее доктор медицинских наук, профессор кафедры детских инфекционных болезней НМУ Оксана Выговская назвала основные причины роста количества заболеваний коронавирусом в Украине.