УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Коронавирус раскочегарился": эксперт назвала сроки второй волны Covid-19

Вторая волна коронавируса наложится на эпидемию гриппа.

6 июля 2020, 11:56
Маска, карантин, коронавирус
Украинцев предупредили о второй волне коронавируса / УНИАН

В Украине до сих пор продолжается первая волна коронавируса, заявила известный вирусолог, заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний Алла Мироненко.

"Просто сейчас она (первая волна коронавируса, - ред.) "раскочегарилась", - подчеркнула она во время чата в Главреде.

По ее прогнозу, вторая волна коронавируса будет осенью, при этом она наложится на эпидемию гриппа.

"Я думаю, вторая волна эпидемии коронавируса этой осенью вполне вероятна. Масштабы этой второй волны во многом будут зависеть от того, сколько людей переболеет сейчас. А в том, что вторая волна будет, не дает оснований сомневаться хотя бы тот факт, что осенью дети пойдут в школу, что поспособствует распространению коронавируса. Причем как бы ни был организован их учебный процесс – учеба через день или с обязательным масочным режимом (мне кажется, проследить, чтобы в школе на маленьких детях постоянно были надеты маски, это просто нереально), вирус станет активнее распространяться при активном общении детей", - предупредила она.

Читайте такжеКоронавирус ударит с новой силой: медик назвал сроки небывалой вспышки COVID-19

Она также отметила, что условия могут привести к изменчивости вируса, а также к разнообразию вирусной популяции, но сам вирус никуда не денется насовсем и полностью.

"Люди же не могут изолироваться каждый в своей скорлупке. Так что вторая волна коронавируса осенью у нас очень вероятна", - добавила Мироненко.

Напомним, ранее доктор медицинских наук, профессор кафедры детских инфекционных болезней НМУ Оксана Выговская назвала основные причины роста количества заболеваний коронавирусом в Украине.

коронавирус коронавирус новости коронавирус в Украине Covid-19 Алла Мироненко новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «"Коронавирус раскочегарился": эксперт назвала сроки второй волны Covid-19». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

12:56
Путин не пойдет войной на Украину: политолог объяснил, почему вторжения из Крыма не будет
12:55
Гороскоп всех знаков Зодиака на 7 июля: кто встретит свою вторую половину
12:54
Разровняют бульдозерами: в Киеве протестуют из-за закрытия легендарного книжного рынка
12:51
В Украине с 1 июля выросли платежки за газ: стало известно, кто заплатит больше
12:51
Беременность по неделям: как развивается ребенок
12:25
Atlas Weekend запускает диванное шоу Atlas Memories
12:25
Коронавирус в Украине и мире 6 июля: сколько жертв и зараженных
12:16
В США отказываются от знака ОК, его называют расистским символом превосходства белых Видео
12:14
Зеленский знал об угрозе коронавируса еще в январе - Данилов Видео
11:56
"Коронавирус раскочегарился": эксперт назвала сроки второй волны Covid-19 Видео
11:49
Игорь Крутой отменил фестиваль Новая волна 2020
11:33
Китай "подарил" миру бубонную чуму: что это, симптомы и грозит ли новая пандемия
11:28
В МИД назвали сроки возвращения домой задержанных в Греции украинцев Видео
11:07
Киеву разрешили ослабить карантин
11:05
Голенькая Наоми Кэмпбелл в метро свела с ума поклонников
10:52
Тесса Томпсон высказалась в поддержку LGBTQIA
10:52
Квартиры уничтожены огнем: подробности жуткого пожара под Херсоном Видео
10:47
Во Франции назвали главную предпосылку для встречи "нормандской четверки"
10:44
Похудение на гречке: топ-3 "работающие" диеты
10:37
"Осложнения в работе головного мозга": На Бари Алибасова совершили покушение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять