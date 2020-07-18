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Бешеный темп коронавируса: эксперт объяснил ускорение эпидемии COVID-19

Вторая волна коронавируса опаснее первой, считает Игорь Паниотто.

18 июля 2020, 11:56
Коронавирус
В Украине число зараженных растет по экспоненте / Фото pixabay.com

В Украине вторая волна эпидемии коронавируса уже началась в первые дни июня, заявил известный социолог, генеральный директор Киевского международного института социологии Игорь Паниотто.

В интервью Фокусу он отметил, что именно с этого времени количество зараженных растет фактически по экспоненте.

"До 2 июня в Украине фиксировали примерно 400 новых случаев в день, за три недели это количество удвоилось. И то, что вторая волна опаснее, к сожалению, тоже верно. Сейчас вероятность заражения примерно вдвое выше, чем во время первой волны, а мы, возможно, еще далеко от пика", - подчеркнул социолог.

Эксперт также отметил, что если ничего не предпринимать, Украину ожидает стремительный рост заболеваемости коронавирусом.

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"Если сейчас количество заболевших — примерно 50 тыс., через несколько недель увидим показатель 100 тыс. Темпы будут ускоряться минимум до конца года, пока не переболеет 20%–30% населения. Обратите внимание: до отмены карантина у соседних и по многим характеристикам похожих на нас Польши, Португалии, Швейцарии больных было больше, чем в Украине, а теперь мы их догнали и перегнали. Нынешняя динамика сохранится, если ничего не предпринять, но, думаю, правительство наверняка что-то предпримет", - добавил Паниотто.

Напомним, по словам главного научного советника правительства Великобритании Патрика Валланса, опасный коронавирус COVID-19 будет возвращаться волнами, а его появления стоит ждать в течение нескольких ближайших лет.

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