Украина в зоне риска: в Минздраве рассказали, по каким странам бьет COVID-19

COVID-19 по-прежнему не отступает / Reuters

Украина оказалась среди стран с высоким темпом распространения коронавирусной инфекции. Для предотвращения массового заражения COVID-19 Минздрав просит украинцев соблюдать профилактические меры.

Об этом сообщает Telegram-канал Министерства здравоохранения Коронавирус.info.

В сообщении отмечается, что в списке стран с повышенным уровнем распространения коронавируса помимо Украины оказались Швеция, Молдова, Северная Македония, Босния и Герцеговина, Албания, Косово, Азербайджан, Казахстан и Киргизстан.Читайте такжеНовая вспышка COVID-19 в Украине: в Минздраве сделали заявление о работе транспорта и супермаркетов

Чтобы предотвратить ухудшение коронавирусной ситуации, в Минздраве советуют украинцам придерживаться ряда рекомендаций, а также следить за собственной гигиеной. Также украинцам не стоит забывать, что в стране продолжает действовать карантин.

По состоянию на 27 июня в Украине установлено 42 065 случаев заражения китайской коронавирусной инфекцией. В течение последних суток COVID-19 диагностировали у 948 украинцев.

В Минздраве уже заявили о подготовке больниц третьей волны в связи с возможным ростом числа заболевших коронавирусом.

Тем временем ученые рассказали, осложнения каких заболеваний может вызвать китайская коронавирусная инфекция.