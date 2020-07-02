Глобальное мировое перемирие на фоне COVID-19: в Украине рассказали об инициативе ООН

Совбез ООН призывает бросить все силы на борьбу с COVID-19 / Reuters

Совет безопасности ООН требует в срочном порядке прекратить военные конфликты в глобальном измерении на 3 месяца в связи с пандемией коронавирусной инфекции в мире.

Об этом рассказал спикер постоянного представительства Украины в Организации объединенных наций Олег Николенко на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам Николенко, Совбез принял соответствующую резолюцию, которая требует от всех участников конфликтов на мировом уровне в срочном порядке прекратить боевые столкновения и перейти к гуманитарной паузе сроком на 90 дней.

"Через 100 дней после призыва генсекретаря ООН к глобальному прекращению огня на время пандемии COVID-19 Совбез сегодня наконец принял долгожданную резолюцию", - резюмировал Олег Николенко.Читайте также"Ударит бумерангом": в ООН предупредили о последствиях пандемии

Добавим, ранней весной в момент начала пандемии COVID-19 генеральный секретарь ООН Антониу Гутереш выступил с аналогичным предложением, призвав мир прекратить вооруженные конфликты из-за массового распространения коронавируса.

Украина поддержала предложение Организации и обратилась к России с просьбой прекратить конфликт на Донбассе.

Россия, в свою очередь, выразила готовность приостановить свое участие в конфликтах только в том случае, если в отношении Москвы отменят международные санкции.