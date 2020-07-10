Где украинцы рискуют подхватить коронавирус: опубликована карта коллективного иммунитета

Украинцы подвержены рискам заражения коронавирусом / УНИАН

В Украине самый высокий уровень иммунитета к коронавирусу сформировался на Закарпатье - 25%, а самый низкий – в Херсонская и Луганская областях – по 1%.

Об этом идет речь в результатах анализа первых полутора месяца иммунологического тестирования населения, которые опубликованы лабораторией Синэво.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что в Украине уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в среднем составляет 5,2%.

При этом самый высокий процент антител G выявлен у детей до семи лет - 9%, у лиц в возрасте от 8 до 20 лет - 3,5%, от 20 до 40 лет - 4%, от 41 до 60 лет - 6%, у лиц в возрасте 60 лет и старше - 7%.

В лаборатории Синэво подчеркнули, что в Украине статистика в стране соизмерима с ситуацией в мире, а приведенные данные дают основания говорить, что сегодня коллективного иммунитета в Украине фактически нет.

/ synevo.ua

В то же время отмечается, что в ряде городов Западной Украины - Ковель или Мукачево - количество иммунных лиц достигает даже 20-30% и это позволяет предполагать, что жители региона, вероятно, более защищены перед второй волной эпидемии.

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Однако в южной части Украины средний уровень коллективного иммунитета составляет лишь 2%, что свидетельствует о том, что население региона с вирусом практически не сталкивалось, и в случае второй волны этот регион будет находиться в зоне повышенного риска.

Напомним, ранее в прогнозе развития эпидемии COVID-19 НАН говорилось о том, что за последнюю неделю в Украине статистика по заболеваемости коронавирусом демонстрирует положительную динамику, при этом статистические данные оказываются значительно лучшими, чем прогнозные сценарии вторую неделю подряд, однако реальная динамика может быть менее оптимистичной чем та, что следует из официальной статистики.