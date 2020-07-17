Степанов рассказал, будут ли вакцину от коронавируса раздавать бесплатно

министр здравоохранения Максим Степанов / УНИАН

Президент Владимир Зеленский поставил задачу Министерству иностранных дел максимально добиваться того, чтобы Украина стала одной из первых стран, которая получит вакцину от китайского коронавируса Covid-19.

Об этом сообщает портал РБК-Украина со ссылкой на интервью руководителя Минздрава Максима Степанова.

По его словам, ведомство обратилось к своим коллегам из Италии, Германии, Франции и Нидерландов − чтобы Украина получила приоритетное право на получение этой вакцины.

Степанов также рассказал, что у компании АstraZeneca уже сделали предзаказ на вакцину несколько стран. Именно к главам Минздравов данных стран он обратился по поводу приоритетного права Украины на получение доз вакцины.

По словам Степанова, в первую очередь должны начать прививать медицинских работников.

"Вы же понимаете, что после изобретения будет целая очередь, чтобы получить какую-то квоту. Бесплатно никто не будет раздавать вакцину. Но будет важно получить одними из первых", − подытожил он.

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Напомним, ранее в США ученые-вирусологи добились обнадеживающего успеха. Экспериментальный препарат от коронавируса, который разрабатывает компания Moderna, смог вызвать мощный иммунный ответ организма у всех добровольцев.