Украину ждет новый пик коронавируса: в Минздраве назвали сроки

Коронавирус ударит с новой силой, предупредили в Минздраве / pixabay.com

Наибольшего распространения коронавируса COVID-19 следует ожидать во время эпидсезона гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, который в Украине проходит с октября по май.

Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, на сегодняшний день Украина - на 34-м месте в мировом рейтинге по количеству выявленных случаев COVID-19 (на 8-м в Европе), на 38-м - по смертности от коронавирусной болезни (на 15-м в Европе) и на 86-м - по количеству случаев заболевания на 1 млн населения (на 37-м в Европе).

Ляшко также отметил, что наибольшего распространения COVID-19 следует ожидать во время эпидсезона гриппа и ОРВИ, который в Украине длится с октября по май.

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"Поэтому нам нужно серьезнее относиться к коронавирусной болезни и готовиться к эпидсезону гриппа и ОРВИ, в котором будет циркулировать и коронавирусная болезнь", - подчеркнул замминистра.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине COVID-19 заболели уже 71 тыс. 056 человек.

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При этом умерли - 1 тыс. 709, выздоровели - 39 тыс. 308. Количество активных больных по состоянию на утро 1 августа составило 30 тыс. 039 человек.