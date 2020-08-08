Все в зоне риска: врач рассказал пугающую правду о коронавирусе

Все люди рискуют заразиться коронавирусом / pixabay.com

Кандидат медицинских наук, заведующий пульмонологическим отделением Волынской областной больницы Олег Яковенко рассказал о том, что анализ заболеваемости COVID-19 пока не дает шансов выделить какую-то группу, не рискующую заразиться.

Как подчеркнул он в интервью ТСН, все люди в зоне риска: от мала до велика.

"Иногда болезнь у старшего человека протекает гораздо легче, чем у 30-летнего или 40-летнего. Есть генетика, и иммунный ответ, который тоже зависит от генетики", — объяснил пульмонолог.

Медик уточнил, что статистика свидетельствует: 80% зараженных переносят COVID-19 в легкой форме, у 10% проявляются тяжелые последствия, еще для 10% болезнь заканчивается трагически. Больше всего рискуют пациенты с сахарным диабетом, лишним весом, сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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"Иногда закономерности не срабатывают, настолько все индивидуально. К примеру, у человека почтенного возраста с сопутствующими заболеваниями больше риска умереть, но он жив. Это означает, что его генетический код по-другому работает, все по-другому запрограммировано", — добавил Яковенко.

Напомним, ранее Яковенко рассказал о том, что коронавирус провоцирует пневмонию и целый ряд клинических проявлений, которые не являются типичными.