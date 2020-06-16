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Коронавирус добрался до СНБО: Данилов уже успел сдать тест

16 июня 2020, 22:57

Опасный китайский вирус обнаружили у одного из сотрудников СНБО.

Данилов
Данилов рассказал о коронавирусе в аппарате СНБО / УНИАН

Коронавирус уверенно распространяется по территории нашей страны - сегодня китайская хворь добралась до аппарата СНБО - у одного из сотрудников обнаружили недуг. В связи с этим часть аппарата СНБО перешла на онлайн-режим работы.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Он также поведал, что уже сдал тест на COVID-19, хотя и не контактировал с инфицированным сотрудником.

"Да, действительно коронавирусом заболел один работник аппарата СНБО. Эпидрасследование уже начато и оно продолжается. Я с ним не контактировал. Но я сдал тест на коронавирус. Результатов еще нет. Возможно, они будут ближе к утру", - сообщил Данилов.

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Он отметил, что на особый режим работы переходит только то подразделение, где работал инфицированный сотрудник.

"Весь аппарат - 160 человек не может уйти с работы из-за одного человека. Люди с которыми он контактировал, они сейчас на этом эпидрасследовании. У них отдельное помещение потому и отдельная ситуация. Мы такую информацию, что весь СНБО на особом режиме не давали никогда", - пояснил Данилов.

Коронавирус в Украине

Как писал Главред, по состоянию на вторник, 16 июня, в Украине зафиксированы 32 476 случаев заражения китайским коронавирусом.

По сравнению с 15 июня количество подтвержденных случаев увеличилось на +666. Число жертв COVID-19 в Украине возросло до 912 человек. За сутки количество летальных случаев увеличилось на +11.

Выздоровели от болезни 14 528 украинцев (+275 за сутки).

Также отметим, специалисты из Оксфордского университета провели исследование и выяснили, что препарат дексаметазон снижает риск смерти пациентов с китайским коронавирусом Covid-19, которые находятся на искусственной вентиляции легких, с 40% до 28%.

СНБО коронавирус новости Украины Алексей Данилов
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