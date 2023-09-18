Коронавирус "Пирола" свирепствует в Европе: особенности и симптомы

Новый штамм "Пирола" (BA.2.86) был обнаружен в августе и может стать причиной всплеска случаев Covid-19.

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В мире распространяется новый штамм коронавируса / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, pixabay.com

"Пирола" является подштаммом "Омикрона" и может быть причиной значительного роста количества инфекций, особенно в США, где с начала июля увеличилось количество людей с диагнозом Covid.

Главными факторами, способствовавшими всплеску коронавируса в Европе, является сезон отпусков и путешествий, а также ослабление иммунной защиты у населения, по данным Bloomberg.

"Пирола" также был обнаружен в нескольких других странах – Дании, Франции, США, Великобритании, Швеции, Таиланде, Израиле, Испании, Канаде, Португалии, Австралии, Германии, Южной Африке, Южной Корее и Японии. Угроза заключается в том, что она может распространяться дальше, особенно в контексте уменьшения тестирования и наблюдения за Covid.

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Из-за высокой заразности ВОЗ включила "Пирола" в категорию штаммов "за которыми наблюдают".

"Ковид прямо сейчас заражает и повторно заражает миллионы людей. По нашим оценкам, сейчас сотни тысяч пациентов находятся в больницах из-за COVID", – сказала технический руководитель ВОЗ по вопросам COVID-19 Мария ван Керкгофе.

Штамм "Пирола": особенности и симптомы

Главным отличием "Пиролы" от других вариантов коронавируса является ее большое количество мутаций – около 30 изменений в своей белковой структуре. Новый штамм может обходить иммунитет, приобретенный после заболевания другими вариантами COVID-19 или после вакцинации. Международные органы здравоохранения предполагают, что из-за большого количества мутаций в вирусе существующие вакцины могут быть менее эффективны против этой инфекции.

Основные симптомы, связанные с вирусом "Пирола":

повышение температуры тела,

кашель,

лихорадка,

потеря вкуса

потеря обоняния.

Важно отметить, что могут существовать и другие, менее типичные симптомы. Если вы заметили симптомы нового штамма Covid, важно своевременно обратиться за медицинской помощью и принять меры для предотвращения распространения инфекции.

Предыдущие штамы коронавируса

Ранее сообщалось, что "Омикрон" в 2,9 раза инфекционнее его предшественника - "Дельта".

Пандемия коронавируса COVID-19 показала важность понимания и контроля аэрозольной передачи инфекции. Чем больше людей находятся в общественных местах, тем больше шансов заразиться любой инфекцией или вирусом.

Учитывая этот опыт, важно продолжать соблюдать меры безопасности и гигиены, такие как вакцинация, ношение масок в закрытых помещениях, вентиляция помещений и соблюдение физического дистанцирования.

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