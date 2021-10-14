Коронавирус продолжает свирепствовать в Украине: в "оранжевой" зоне оказались 17 областей

"Желтыми" остаются только 8 регионов / УНИАН

В Украине 17 областей соответствуют "оранжевому" уровню эпидемической опасности по индикаторным показателям Минздрава.

По состоянию на 14 октября, сообщают в пресс-службе ведомства, показателям "оранжевой" зоны соответствуют Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области. Остальные регионы соответствуют "желтому" уровню.

Инфографика / moz.gov.ua

Отметим, "оранжевая" зона не содержит дополнительных ограничений, но является сигналом о приближении региона к "красной". На предпоследнем уровне эпидемической опасности местные органы власти могут вводить дополнительные меры.

Стоит напомнить, что по состоянию на утро четверга, 14 октября, в Украине официально подтверждены 2 597 275 случая заражения коронавирусом. Обнаружены за прошедшие сутки 18 881 заболевших, из них 1 748 – дети, медработники – 368. От COVID-19 в стране умерли уже 59 935 человек (+412 за сутки), выздоровели 2 311 991 (+7 630).

Также сообщалось, что в Украине расширили перечень профессий, для которых вакцинация от коронавирусной болезни будет обязательной. Если работники не получат прививки до конца месяца, их отстранят от работы.