Четыре региона Украины под угрозой: где COVID-19 ударит с новой силой

Появился прогноз развития эпидемии COVID-19 в Украине / УНИАН

В Украине в ближайшие дни число новых инфекций COVID-19 увеличится и будет колебаться в пределах 905-1260, со средним суточным показателем 1080 (на прошлой неделе было 763 случая).

Как говорится в прогнозе рабочей группы Национальной академии наук по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2 в Украине, больше всего больных традиционно будут фиксировать на западе страны – Львовщине, Ивано-Франковщине, Ровенщине и в Киеве.

При этом в столице, несмотря на стабильный рост количества новых случаев в течение последних двух месяцев, уменьшается количество смертей от коронавируса.

/ nas.gov.ua

Как уточнил Obozrevatel вице-президент НАН, доктор физико-математических наук Анатолий Загородний, статистика по Украине за последнюю неделю демонстрирует устойчивый рост.

"Количество новых выздоровевших в течение трех недель колеблется в пределах 700, но при этом растет количество новых больных – в среднем по 880 в сутки. Уровень смертности по сравнению с прошлой неделей не изменился и составляет 17 человек. Вполне возможно, что в следующую неделю эта цифра увеличится до 18. Колебания будут в пределах 16-21. Больше всего больных будет во Львовской, Ивано-Франковской, Ровенской областях и в Киеве. Кстати, в Киеве стабильно на протяжении последних недель уменьшается смертность от коронавируса", – подчеркнул академик.

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Он добавил, что после длительной положительной динамики вновь начало увеличиваться количество новых случаев в Черновицкой области, а вот Львовщина и Закарпатье демонстрируют положительную динамику. Увеличение количества новых случаев не связано с увеличением объемов тестирования.

Ранее сообщалось о том, что в Украине, по состоянию на 29 июля, 10 областей не отвечают требованиям ослабления карантинных ограничений, введенных для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Напомним, в Украине подтверждено 67 тыс. 597 случаев COVID-19. Всего в Украине после перенесенной коронавирусной болезни выздоровели 37 тыс. 394 человека, зарегистрировано 1 тыс. 650 летальных случаев.