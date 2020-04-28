Ученые раскрыли серьезную опасность Covid-19 для мозга

Коронавирус поражает мозг / Reuters

В Великобритании вирусолог Джереми Россман из Университета Кента сделал заключение, что коронавирус может влиять на мозг людей и вызывать неврологические симптомы.

Как пишет издание The Conversation, коронавирус несет опасности инфекции для центральной нервной системы.

По словам ученого, помимо обычной ОРВИ, коронавирус также способен поражать другие ткани, провоцируя такие симптомы, как рвота, диарея, нарушение работы сердца и свертываемости крови.

Исследователи предупреждают, что Covid-19 способен поражать мозг. Известны случаи развития у пациентов с Covid-19 синдрома Гийена-Барре, когда иммунная система, реагируя на инфекцию, ошибочно атакует клетки периферических нервов. Это приводит сначала к мышечной слабости, а потом к параличу. В других случаях коронавирус вызывал тяжелый энцефалит с воспалением и отеком мозга, а также острое нарушение кровообращения в мозговых тканях (инсульт).

Читайте такжеЭксперт пояснил опасность использования смартфонов во время пандемии Covid-19В целом, неврологические симптомы различной тяжести наблюдаются у 36 процентов пациентов, которые жалуются на головную боль, головокружение, потерю вкуса и обоняния, судороги и галлюцинации. Эти проявления чаще наблюдались при тяжелом течение заболевания и сохранялись после выздоровления.

Ученые отметили способность коронавируса быстро преодолевать барьер и поражать головной мозг. Неврологические симптомы возникают либо из-за непосредственного воздействия вируса на нервные ткани, либо из-за чрезмерной активации иммунной системы. Еще одним путем проникновения инфекции в мозг могут служить обонятельные нейроны в носу. Именно поэтому пациенты с Covid-19 часто жалуются, что не слышат запахи.

Напомним, в Британии резко возросло количество поступающих в больницу несовершеннолетних, у которых вместе с коронавирусом выявляют воспаление, и медики его связывают с Covid-19.

Как ранее сообщалось, коронавирус в мире не убавляет своих оборотов и уже вовсю бушует в африканских странах. В связи с этим в ВОЗ сделали тревожное заявление.