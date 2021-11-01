"Коронавирус распыляют с самолетов": одесский депутат отличился высказыванием

Трифон Антов / facebook.com/trifon.antov

Депутат Одесского областного совета Трифон Антов считает, что пандемия коронавируса COVID-19 в регионе вызвана некими самолетами, которые распыляют вещество в воздухе. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Мне многие люди из сел звонят, что видели такие самолеты с этими выбросами, и потом странный запах химии, просьба у кого-то есть возможность фотографировать или на видео снимать, что бы мы поняли на самом деле происходящее", — написал Антов.

В качестве примера Антов привел снимок, популярный в среде поклонников конспирологии. Фото подписано: "Ну вот и раскрылся обман с коронавирусом. Это никакой не вирус, а химическое отравление с симптомами пневмонии".

Информация, опубликованная депутатом, касается известной конспирологической теории о "химтрейлах". Согласно теории, подлые ученые распыляют из самолетов химикаты, которые и вызывают беды и болезни.

Обычно за такие "химтрейлы" принимают белые полосы, которые остаются в небе за самолетом – конденсационные следы. Они образуются из-за разницы температур при выбросе горячего воздуха из двигателя в атмосферу на большой высоте.

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Напомним, ранее народный депутат от президентской партии Слуга народа Юрий Камельчук заявил о том, что вакцина от коронавируса может навредить организму человека.

По его словам, он является сторонником других методов защиты иммунной системы.

"По исследованиям, которые я недавно лично с женой проходил в клинике, понимание того, какая у нас защита и иммунитет от болезней, позволяет утверждать, что, возможно, подобное лечение будет вредить. Как утверждают некоторые врачи-эпидемиологи, дополнительные вмешательства могут вызвать определенные побочные эффекты - я не говорю большие, малые, длительные и т.д. Это замечание квалифицированного врача, руководителя больницы. Я имею в виду любые вещи, которые могут влиять на иммунную систему - это может быть вакцина, любой лекарственный препарат, который влияет на иммунную систему", − говорил Камельчук.