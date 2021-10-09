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Коронавирус "разбушевался" в Одессе: в реанимацию образовалась огромная очередь

9 октября 2021, 15:10

Сейчас в Одесской области появилось понятие "очередь в реанимацию".

коронавирус
Коронавирус "разбушевался" в Одессе: в реанимацию образовалась огромная очередь / Фото Reuters

Коронавирус в Одессе "разбушевался" - в городе образовалась огромная очередь в реанимацию с больных на COVID-19. Поэтому граждан с коронавирусом госпитализируют в другие населенные пункты Одесского региона.

Как сообщила в Facebook волонтер Екатерина Ножевникова, сейчас в Одесской области появилось понятие "очередь в реанимацию". "Одесситы уже лежат в Беляевке, в Черногорске и даже везли одного тяжкого в Разрешение. Реанимационных мест единицы. И как только они освобождаются, их сразу занимают. У нас теперь даже появилось понятие "очередь в реанимацию". Мест на всех не хватит, - рассказала волонтер.

По ее словам, в городе открыты два новых отделения (в ГКБ №1 на 80 мест и новый корпус в больнице №5, расположенной в районе парка Шевченко, - 90 мест). И все они сразу заполнились.

Кроме того, мест на всех не хватит, а врачей на новые отделения нет. Медиков будут направлять из других стационаров, что приведет к проблемам для пациентов с другими заболеваниями. Также возникают проблемы с медицинскими препаратами.

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"В COVID-19-стационарах пишут списки. Да, да, почти всем пишут. Потому что не хватает того, что платит НСЗУ по ковидному пакету. Например, в протокол внесен "Ремдисивир", но он в стране сейчас не лицензирован, и купить его может только физическое лицо. Поэтому все обращения к нам по этому вопросу мы вынуждены отклонять. Цена флакона - 3200 грн. На курс обычно пишут 6-8 флаконов. Готовьтесь", - объяснила она.

Также флакон препарата "Актемра" стоит 13-15 тыс. грн и достать его не всегда возможно.

По словам волонтера, врачи вносят в списки необходимых для покупки лекарств "Инфулган", "Реосорбилакт", "Левофлоксацин", "Гепацеф", и некоторые "особо шустрые медработники" вписывают даже перчатки и бинты.

Согласно данным РНБО, коронавирус в Одесской области за минувшие сутки обнаружили у 1310 человек, за это время скончались 2 человека, вылечились – 115.

Коронавирус в Украине

За сутки 8 октября коронавирус в Украине выявили у 15 908 жителей страны. В том числе заболели 1447 детей и 298 медработников. За минувшие 24 часа были госпитализированы 3 571 человек; летальных случаев - 250; выздоровели - 5 364 человек.

9 октября Министерство здравоохранения обновило информацию об эпидемических показателях по коронавирусу в регионах Украины. Так, в "оранжевую" зону попали: Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Луганская, Львовская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая и Черновицкая области.

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Одесская область коронавирус новости Одессы коронавирус в Украине
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