Когда в Украине закончится карантин: эксперты дали неожиданный прогноз

В Украине коронавирус не сбавляет обороты. За минувшие сутки COVID-19 заболели 678 человек, зафиксировано 11 летальных случаев.
Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, среди областей с наибольшим количеством заболевших за сутки - Ровенская и Закарпатская, а также город Киев.
"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество случаев зарегистрировано во Львовской области - 121, Ровенской - 78, Закарпатской области - 67, а также в городе Киев - 67", - сказал министр.
В свою очередь эксперты Киевской школы экономики составили прогноз развития эпидемии коронавируса в Украине.
Как рассказали специалисты КШЭ, развитие эпидемии в Украине соответствует "желтому" сценарию.
Согласно этому прогнозу можно прогнозировать около 4000 умерших до конца 2020 года. При таком сценарии адаптивный карантин продлится весь год.
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В то же время остаются вероятными еще два сценария, говорится в презентации исследований КШЭ.
"Черный", соответствует 7000 умершим по состоянию на конец 2020 года. При этом карантин продлится и в следующем году.
"Желто-зеленый сценарий" – 2500 смертей на конец года. При таком сценарии вероятно полное снятие карантина с 1 августа. Но "желто-зеленый" сценарий возможен в условиях усиленного соблюдения требований индивидуальной защиты – масочный режим, мойка и дезинфекция рук, социальное дистанцирование.