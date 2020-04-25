Инфекционист объяснил, почему в Украине много медиков болеют коронавирусом

Медик, коронавирус / Reuters

В Украине в числе более восьми тысяч людей, заразившихся китайским коронавирусом, почти каждый пятый — медицинский работник.

Такую ситуацию оценил в комментарии для портала Факты медик-инфекционист столичной клинической больницы № 4 Евгений Дубровский.

"Медработников болеет действительно много, но я считаю, что официальные цифры не отражают реальной картины: заболевших, как и выздоровевших, намного больше,Просто амбулаторных пациентов практически не проверяют на коронавирус, а врачей и медсестер при подозрении на заражение обследуют повсеместно — получается завышенный процент", - заявил он.

Читайте такжеСмерть коронавируса: медик объяснил, что убьёт COVID-19По словам Дубровского, медики регулярно и много заражаются коронавирусом из-за проблем с защитными средствами (перчатками, масками и т.д.)

"Первая и главная причина — отсутствие качественной и своевременной защиты. Об этом говорится уже давно. Но нужны не комментарии чиновников, а конкретные действия и помощь. Больно и неприятно слышать возмущенные реплики пациентов, что, мол, врач в поликлинике принимает без перчаток или даже без маски. [...] Проблема отсутствия защитных средств до сих пор не решена во многих лечебных учреждениях. Если государство не в состоянии ее решить, то медики просят помощи у населения. Иначе скоро некому будет лечить людей", - подытожил он.

Напомним, ранее врач-инфекционист из консультативно-диагностического центра Оболонского района Киева Дмитрий Лукаш шокировал мизерным размером своей зарплаты во время коронавирусного карантина.