Новый антирекорд коронавируса: появилась тревожная статистика

От коронавируса скончались 618 тысяч человек / Фото pixabay.com

С начала пандемии коронавируса в мире уже зафиксировано более 15 миллионов случаев заражения COVID-19.

Соответствующие статистические данные обнародовали в американском Университете Джонса Хопкинса.

Как говорит статистика, от коронавирусной инфекции скончались 618 тысяч человек.

Наибольшее число выявленных случаев инфицирования зарегистрировано в США (более 3,9 млн).

На втором месте оказалась Бразилия (более 2,1 млн случаев).

Третье место по количеству заражений COVID-19 занимает Индия (более 1,1 млн случаев).

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Россия на четвертом месте, там заразилось 787 тысяч человек. Пятое место у Южной Африки - 381 тысяча заболевших.

Отметим, что Украина оказалась на 35 месте с 62,2 тысячами инфицированных коронавирусом.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в соответствии с прогнозом рабочей группы Национальной академии наук по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией, эпидемия COVID-19 в Украине начинает стабилизироваться, количество новых зараженных до конца недели, 24 июля, будет колебаться в пределах 518-1050 со средним суточным показателем в 763 случая.