Вторая волна коронавируса уже началась: Степанов сделал тревожное заявление

Вторая волна коронавируса началась раньше, чем прогнозировали / УНИАН

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что "вторая волна" эпидемии COVID-19, которую прогнозировали осенью, уже начинается.

Об этом он заявил в ходе традиционного онлайн-брифинга.

"Мы считали, что у нас будет так называемая вторая волна, то есть существенное увеличение количества больных, где-то в октябре-ноябре – и это будет сопряжено с сезонной эпидемией гриппа", - подчеркнул глава Минздрава.

Он напомнил, что по прогнозам считалось, что существенное увеличение количества больных COVID-19 начнется осенью - в октябре-ноябре.

"Мы сейчас видим, что все страны Европы тоже фиксируют резкий рост количества больных COVID-19", - уточнил он.

Степанов добавил, что в Украине с апреля количество тестирований увеличили в 10-ки раз, сейчас закупают аппараты искусственной вентиляции легких, подводят кислород к койккам в больницах.

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В некоторых областях уже разворачивают больницы "второй волны". Например, во Львовской области уже третий день профильные больницы на более 50% заполнены больными с коронавирусом.

Напомним, в Украине с начала пандемии лабораторно подтверждено 83 тысячи 115 случаев COVID-19.

В общей сложности в Украине после перенесенной коронавирусной болезни выздоровели 44 тысячи 934 человека, зарегистрировано 1 тысячу 951 летальный случай.