Запрет на въезд из-за COVID-19: Украина попала в "красный" список страны ЕС

Украинцы не смогут напрямую въехать в Австрию / УНИАН

С понедельника, 27 июля, Австрия ужесточает правила въезда для приезжих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой из-за COVID-19.

Граждане из 32 государств "красного списка", в том числе из Украины, не смогут напрямую въехать в Австрию. Однако, если приезжие прибыли из Шенгенской зоны, им нужно предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный не позднее чем за 72 часа до въезда, пишет OE24.

После въезда в Австрию они должны находиться в карантине десять дней. Для этого они должны предоставить документ о наличии места жительства в Австрии.

Исключение из запрета на въезд для граждан третьих стран сделано для обслуживающего медицинского персонала, сезонных рабочих и дипломатов. Также разрешен транзит через Австрию без остановок.

Отметим, что в "красном списке" австрийского правительства находятся: Албания, Бангладеш, Беларусь, Босния и Герцеговина, Бразилия, Болгария, Египет, Индия, Индонезия, Иран, непризнанное Косово, Мексика, Молдавия, Нигерия, Пакистан, Перу, Португалия, Румыния, Россия, Северная Македония, Сенегал, Сербия, США, Турция, Украина, Филиппины, китайская провинция Хубэй, Чили, Черногория, Швеция, Эквадор, ЮАР.

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В то же время согласно новым правилам, граждане Австрии, ЕС, стран Европейского экономического пространства и Швейцарии при въезде из стран "красного списка" должны иметь при себе отрицательный ПЦР-тест или сдать его после въезда в течение 48 часов. До тех пор, пока не будет получен отрицательный результат теста, прибывшие должны находится на самоизоляции.

Напомним, в мире с начала пандемии новым коронавирусом заразились 15 млн 736 тысяч 569 человек, за последние сутки - 108 тыс. 983.

Вместе с тем выздоровели после COVID-19 9 млн 42 тыс. 770 человек, 639 тыс. 651 человек умер.