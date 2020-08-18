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Рост числа тяжелобольных: Украину накрывает вторая волна COVID-19 — врач

18 августа 2020, 06:30

Коронавирус в Украине снова набирает обороты.

коронавирус в Украине
Течение эпидемии COVID-19 в Украине волнообразное / УНИАН

В Украине началась новая волна заболевания коронавирусом – наблюдается прирост количества пациентов, заявил врач-инфекционист Андрей Алферов.

Как подчеркнул он в эфире телеканала Украина 24, течение эпидемии COVID-19 в Украине волнообразное, но между пиками нет спада до нуля.

"Сейчас, например, в Херсоне, где я работаю, больных стало больше, в том числе и тяжелых больных. Одним из наиболее достоверных признаков того, что число больных увеличивается, является количество пациентов, нуждающихся в дополнительном кислороде или даже искусственной вентиляции легких. У нас таких больных стало больше, и это говорит о том, что постепенно количество заболевших растет", — сказал он.

В то же время врач считает, что масштабы тестирования в разные периоды были разные, поэтому статистика может отличаться.

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"Сейчас идет рост и симптомных больных, и с тяжелым течением. Это люди с хроническими заболеваниями, онкологией или люди старше 60-65 лет, таких больных становится больше", — добавил Алферов.

Напомним, в Украине лабораторно подтверждено 92 тысяч 820 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

В общей сложности в Украине выздоровели 48 тысяч 164 человека, зарегистрировано 2 тысячи 89 летальных исходов.

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