Украину накроет вторая волна коронавируса: в Минздраве дали тревожный прогноз

В Украине прогнозируют рост количества случаев COVID-19.
Главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко рассказал о том, когда в Украине может быть вторая волна коронавируса.
Как подчеркнул он в ходе брифинга, тенденции распространения коронавирусной болезни в мире не являются положительными, и сегодня в Европе начинается вторая волна.
По его словам, в Украине также прогнозируют рост количества случаев коронавируса.
"Мы прогнозируем, что в Украине может быть увеличение количества случаев коронавирусной болезни именно во время эпидсезона гриппа и ОРВИ, с октября до апреля", - заявил он.
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Ляшко добавил, что сейчас система здравоохранения с больницами первой волны и второй волны справляется с нагрузкой, но может быть вспышка количества заражений.
Напомним, в Украине лабораторно подтверждено 74 тыс. 219 случаев COVID-19.
В Украине выздоровели 40 тыс. 613 человек, зарегистрировано 1 тыс. 764 летальных случаев.