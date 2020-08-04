Украину накроет вторая волна коронавируса: в Минздраве дали тревожный прогноз

Украинцев предупредили о новой волне коронавируса / УНИАН

Главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко рассказал о том, когда в Украине может быть вторая волна коронавируса.

Как подчеркнул он в ходе брифинга, тенденции распространения коронавирусной болезни в мире не являются положительными, и сегодня в Европе начинается вторая волна.

По его словам, в Украине также прогнозируют рост количества случаев коронавируса.

"Мы прогнозируем, что в Украине может быть увеличение количества случаев коронавирусной болезни именно во время эпидсезона гриппа и ОРВИ, с октября до апреля", - заявил он.

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Ляшко добавил, что сейчас система здравоохранения с больницами первой волны и второй волны справляется с нагрузкой, но может быть вспышка количества заражений.

Напомним, в Украине лабораторно подтверждено 74 тыс. 219 случаев COVID-19.

В Украине выздоровели 40 тыс. 613 человек, зарегистрировано 1 тыс. 764 летальных случаев.