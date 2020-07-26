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Новый препарат от коронавируса: в Минздраве обновили протокол лечения COVID-19

Глава Минздрава предостерег украинцев от приема дексаметазона самостоятельно.

26 июля 2020, 12:51
коронавирус
В протокол лечения Covid-19 добавили новые препараты / Reuters

Министерство здравоохранения приняло решение о внесении изменений в протокол лечения COVID-19, заявил глава ведомства Максим Степанов.

Как подчеркнул он в ходе традиционного онлайн-брифинга, который транслировался на YouTube-канале Кабмина, в протокол добавили ряд новых препаратов.

Кроме того, Министерство здравоохранения исключило Лопинавир и Ритонавир из перечня препаратов, используемых при лечении Covid-19.

"Полностью были исключены из протокола применения такие лекарства как лопинавир и ритонавир. Также были внесены изменения относительно схем применения гидроксихлорохина, который будет использоваться при состояниях средней тяжести", - отметил он.

Степанов подчеркнул, что дексаметазон - это гормональный препарат и поэтому в протоколе очень четко прописана схема его использования.

Читайте такжеТесты на коронавирус дают сбой: в Минздраве объяснили, в чем подвох"Он применяется исключительно в кислородно-зависимых состояниях, когда у человека уже развилась дыхательная недостаточность. И только в условиях госпитализации, под наблюдением врача его можно использовать", – отметил Степанов.

Он предостерег украинцев от приема дексаметазона самостоятельно, поскольку это серьезный препарат, использование которого без присмотра медиков может навредить здоровью.

Что же касается гидроксихлорохина, то его теперь можно использовать только при состоянии COVID-19 средней тяжести и исключительно в условиях стационара, поскольку препарат имеет определенные побочные эффекты.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил о том, что вакцину против китайской коронавирусной инфекции уже активно разрабатывают в нескольких странах.

Он подчеркнул, что даже если препарат появится только в 2021 году, Украина должна приложить максимум усилий для получения вакцины одной из первых.

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