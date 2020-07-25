Новая волна коронавируса: в Минздраве оценили готовность больниц

Для борьбы с коронавирусом используют аппараты ИВЛ / УНИАН

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, только около 6%, или 170 из 2700, имеющихся в больницах первой волны аппаратов искусственной вентиляции легких используются для лечения больных коронавирусной болезнью.

"Если говорить о больницах первой волны, то общее количество аппаратов ИВЛ, которые там установлены, составляет около 2 тысяч 700 аппаратов. Сейчас они не очень заняты, всего из этого количества 170 аппаратов ИВЛ занято", - подчеркнул он в ходе онлайн-брифинга.

По его словам, за последние четыре месяца в украинских больницах увеличилось количество аппаратов ИВЛ.

"Конечно, у нас количество аппаратов искусственной вентиляции легких очень сильно возросло. За последние четыре месяца, с начала пандемии в Украине, почти плюс 900 аппаратов ИВЛ, которые были установлены в больницах по всей стране, в том числе в больницах первой волны", - сказал министр.

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Также Степанов сообщил, что Минздрав постоянно мониторит ситуацию, чтобы все больницы были полностью обеспечены всеми лекарственными средствами, необходимыми для лечения COVID-19.

Напомним, в Украине за минувшие сутки зарегистрировано 1 тысяча 106 новых случаев COVID-19.