Симптомы коронавируса: врачи разложили по полочками этапы заболевания Covid-19

Коронавирус / УНИАН

В США составили перечень основных симптомов китайского коронавируса COVID-19 и в какой последовательности они проявляются у больных пациентов.

Об этом сообщает специализированное издание Frontiers in Public Health.

Авторами перечня выступили специалисты из Университета Южной Калифорнии. Согласно документу, сначала у больных с китайским коронавирусом COVID-19 появляется жар, потом кашель и мышечные боли, а потом – тошнота, рвота или диарея.

"Covid-19 более заразен, чем грипп, поэтому часто регистрируются кластерные вспышки заболевания. Если пациентов с симптомами вовремя протестировать и отследить их контакты, вспышки удается локализовать. К сожалению, симптомы Covid-19 похожи на симптомы других распространенных болезней", - рассказали медики.

По их словам ‒ основная задача была определить порядок возникновения симптомов Сovid-19 (для того, чтобы была возможность быстро отличить коронавирус от других инфекционных заболеваний.

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Напомним, ранее американские ученые Гаррет Принс и Мишель Сегель определили новый и опасный симптом коронавируса Covid-19.