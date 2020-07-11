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"Оставляет желать лучшего": Зеленский эмоционально высказался об эпидемии COVID-19

Президент оценил статистку заболеваемости коронавирусом в Украине.

11 июля 2020, 16:59
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский оценил результаты борьбы с коронавирусом / Фото president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский заявил о том, что в Украине уже второй день подряд количество граждан, которые выздоровели от коронавирусной инфекции, значительно превышает количество тех, кто заболел.

Об этом он заявил на традиционном совещании с представителями правительства и правоохранительных ведомств, сообщает пресс-служба главы государства.

"Хотя цифры распространения COVID-19 оставляют желать лучшего, мы пришли к моменту, когда выздоравливает больше людей, чем заражается. Это видно и по отчетам каждой из служб. Это означает, что наши скоординированные действия были правильными, и украинцы прислушались к рекомендациям властей. Нам надо по-прежнему двигаться в соответствии с ситуацией", - подчеркнул президент.

Как сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко, правоохранители проверяют на предмет работы детские лагеря, которые не получили разрешения на открытие в связи с пандемией.

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Также Нацполиция за последние сутки выписала 235 протоколов в связи с нарушением карантинных мер в учреждениях, заведениях общественного питания, местах торговли. В целом с начала проверок было составлено почти 18 тыс. админпротоколов на 6,6 млн грн.

Напомним, в Украине за минувшие сутки заболевание коронавирусной болезнью COVID-19 подтвердили у 800 человек.

Всего в стране зарегистрировано 52 тысячи 843 больных COVID-19, из которых 1372 человека умерли и 25 тысяч 661 - выздоровел.

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