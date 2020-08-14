Украина на грани второй волны COVID-19: Зеленский сделал срочное заявление

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости усиления информирования населения относительно противодействия распространению COVID-19.

Об этом глава государства сказал, обращаясь к чиновникам и главам облгосадминистраций на традиционном селекторном совещании, передает пресс-служба президента.

При этом Зеленский выразил обеспокоенность в связи с очередным антирекордом по количеству выявленных больных коронавирусом за сутки.

"Мы должны максимально усилить информационную кампанию по противодействию распространению коронавирусу. Необходимо донести населению важность принятия мер личной защиты, соблюдение правил карантина: минимизации посещений мест скопления людей, посещение массовых мероприятий", - сказал президент.

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Кроме того, Зеленский отметил, что 13 августа в Украине коронавирусную болезнь подтвердили у 1 732 граждан, и такие цифры и количество госпитализированных свидетельствуют о том, что страна находится на грани второй волны, поэтому стоит внимательнее относиться к мерам безопасности и карантинным правилам.

Напомним, в Украине коронавирусом заболели 87 тыс. 872 человека, умерли - 2 тыс. 011, выздоровели - 46 тыс. 216.

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Количество активных больных по состоянию на утро 14 августа составило 39 тыс. 645 человек.