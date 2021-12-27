Коронавирус снизил темп: за сутки менее 2 тысяч новых COVID-случаев и 133 смерти

Наибольшее количество заражений COVID-19 обнаружили в Киеве, Черкасской, Житомирской, Киевской и Донецкой областях, сообщили в Минздраве Украины.
По состоянию на утро пятницы, 25 декабря 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 1 864 жителей страны (сутками ранее было 2 810). В том числе заболели 138 детей и 12 медработников.
За минувшие 24 часа были госпитализированы 1053 человека; летальных случаев - 133; выздоровели 4527 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.
Наибольшее количество заражений COVID-19 обнаружили в Киеве, Черкасской, Житомирской, Киевской и Донецкой областях, сообщили в Минздраве Украины.
Сколько больных коронавирусом по областям
- г. Киев – 256;
- Винницкая область – 54;
- Волынская область – 91;
- Днепропетровская область – 55;
- Донецкая область – 119;
- Житомирская область – 132;
- Закарпатская область – 62;
- Запорожская область – 59;
- Ивано-Франковская область – 67;
- Киевская область – 131;
- Кировоградская область – 57;
- Луганская область – 1;
- Львовская область – 56;
- Николаевская область – 42;
- Одесская область – 83;
- Полтавская область – 39;
- Ровенская область – 50;
- Сумская область – 38;
- Тернопольская область – 91;
- Харьковская область – 64;
- Херсонская область – 24;
- Хмельницкая область – 39;
- Черкасская область – 135;
- Черновицкая область – 47;
- Черниговская область – 72.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 3 646 988 человека;
- выздоровели - 3 432 739 пациентов;
- летальных исходов - 94 971;
- проведено ПЦР-тестирований – 16 678 842.
Как сообщал Главред, заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин прокомментировал вероятные сроки новой вспышки коронавируса в Украине. По его словам, существенного подъема заболеваемости коронавирусом в Украине не ожидается до конца февраля 2022 года.
Кузин также заявил, что если человек вакцинирован от коронавируса двумя дозами, он должен через год полностью ревакцинироваться.
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