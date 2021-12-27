УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Коронавирус снизил темп: за сутки менее 2 тысяч новых COVID-случаев и 133 смерти

27 декабря 2021, 08:34
Прослушать новость
Остановить

Наибольшее количество заражений COVID-19 обнаружили в Киеве, Черкасской, Житомирской, Киевской и Донецкой областях, сообщили в Минздраве Украины.

коронавирус
Сколько больных коронавирусом в Украине / Фото Reuters

По состоянию на утро пятницы, 25 декабря 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 1 864 жителей страны (сутками ранее было 2 810). В том числе заболели 138 детей и 12 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 1053 человека; летальных случаев - 133; выздоровели 4527 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

Наибольшее количество заражений COVID-19 обнаружили в Киеве, Черкасской, Житомирской, Киевской и Донецкой областях, сообщили в Минздраве Украины.

Сколько больных коронавирусом по областям

  • г. Киев – 256;
  • Винницкая область – 54;
  • Волынская область – 91;
  • Днепропетровская область – 55;
  • Донецкая область – 119;
  • Житомирская область – 132;
  • Закарпатская область – 62;
  • Запорожская область – 59;
  • Ивано-Франковская область – 67;
  • Киевская область – 131;
  • Кировоградская область – 57;
  • Луганская область – 1;
  • Львовская область – 56;
  • Николаевская область – 42;
  • Одесская область – 83;
  • Полтавская область – 39;
  • Ровенская область – 50;
  • Сумская область – 38;
  • Тернопольская область – 91;
  • Харьковская область – 64;
  • Херсонская область – 24;
  • Хмельницкая область – 39;
  • Черкасская область – 135;
  • Черновицкая область – 47;
  • Черниговская область – 72.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Сколько больных коронавирусом в Украине - статистика на утро 27 декабря 2021 / t.me/COVID19_Ukraine

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

  • заболели - 3 646 988 человека;
  • выздоровели - 3 432 739 пациентов;
  • летальных исходов - 94 971;
  • проведено ПЦР-тестирований – 16 678 842.

Как сообщал Главред, заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин прокомментировал вероятные сроки новой вспышки коронавируса в Украине. По его словам, существенного подъема заболеваемости коронавирусом в Украине не ожидается до конца февраля 2022 года.

Кузин также заявил, что если человек вакцинирован от коронавируса двумя дозами, он должен через год полностью ревакцинироваться.

Читайте также:

viber
новости Киева Минздрав коронавирус новости Украины коронавирус в Украине карантин в Украине коронавирус в Киеве коронавирус новости коронавирус статистика карантин новости
Сейчас вы просматриваете новость «Коронавирус снизил темп: за сутки менее 2 тысяч новых COVID-случаев и 133 смерти». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Новый роман, покупка квартиры и повышение статуса: гороскоп на январь 2022 года для ВесовНовый роман, покупка квартиры и повышение статуса: гороскоп на январь 2022 года для Весов Украинцам светит "налог на огород": кому и когда придется раскошелитьсяУкраинцам светит "налог на огород": кому и когда придется раскошелиться Газ по 17 и электричество по 2,5 гривны: что будет с тарифами в 2022 годуГаз по 17 и электричество по 2,5 гривны: что будет с тарифами в 2022 году С Новым годом 2022 – открытки, картинки и душевные поздравленияС Новым годом 2022 – открытки, картинки и душевные поздравления Доллар обвалит гривну: украинцам раскрыли худший сценарий и назвали срокиДоллар обвалит гривну: украинцам раскрыли худший сценарий и назвали сроки
Хочешь первым узнавать о важных новостях в Telegram?
позже
Подписаться
08:34

Коронавирус снизил темп: за сутки менее 2 тысяч новых COVID-случаев и 133 смерти

08:14

Гороскоп на январь 2022 года обещает Скорпионам роковую любовь с первого взглядаВидео

08:13

Дело Порошенко: третий тур выборов начался, и выживет только одинмнение

07:52

Бросили связанным в лесу: под Киевом нашли мертвым главврача санатория в Ровенской областиВидео

07:24

У Байдена пригрозили России "невиданными" санкциями в случае вторжения в Украину

Реклама
07:10

Залог успеха 2022 года: астролог рассказал, что нужно успеть сделать до нового года каждому знаку

06:47

Погода на сегодня: часть Украины завалит снегом, ударит мороз до -14

06:29

Путин отправил к Лукашенко "тяжеловеса"мнение

06:01

Самые удачные новогодние прически 2022 по знакам зодиакаФото

05:28

Зимы не будет: украинцы узнали "катастрофический" прогноз с экстремальной погодойВидео

05:02

Чтобы в доме всегда водились деньги: что нужно обязательно поставить на стол на Новый год 2022Видео

04:45

Самая вкусная и быстрая закуска из лаваша на Новый год 2022: сырные палочки за 10 минутВидео

03:50

Диетолог озвучила новый способ "сбить" уровень холестерина

03:15

Хлеб по 50 гривен за буханку: украинцам назвали сроки максимального подорожанияВидео

02:44

Восстановление чемодана и мебели: как удалить царапины на дереве и пластике

02:16

Можно ли избежать приступов гипертонии во сне - ответ кардиологов

01:47

В СНБО заявили о возможном нападении РФ с Азовского моряВидео

01:18

Новые цены на водку и шампанское: украинцев предупредили о "накрутке ценников"Видео

00:51

Приметы на 27 декабря: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:19

Гороскоп на сегодня 27 декабря 2021: Тельцам – сплетни, Львам – опасность аварий, Девам – соблазныВидео

Реклама
00:15

Принесут беду: три личные вещи, которые никогда нельзя отдавать близкимВидео

26 декабря, воскресенье
23:39

Уже иней на окнах: Укрзализныця попала в громкий скандал

23:14

"Нужно присоединить к Чечне": Кадыров оскандалился с заявлением в адрес УкраиныВидео

22:52

Избивал кулаками по голове: в Бердянске посреди дороги подрались два депутатаВидео

22:45

"Если бы ты могла меня слышать, мне было бы легче петь": рецензия на мультфильм "Пой 2"

22:17

Зашквар с откровенным нарядом помощницы: всплыли новые факты о скандальном замглавы МОН

22:05

Снегопад и мороз: погода на Новый год в Украине резко изменитсяВидео

21:35

Воинский учет для женщин: в ВСУ объяснили, кого и когда "заберут в армию"Видео

20:53

Пенсию повысят на 10%: украинцам рассказали, кому ждать ежемесячную надбавкуВидео

20:31

Цель Путина в ходе нынешнего военно-политического обострениямнение

20:00

Ани Лорак поразила внешним видом с женой пресс-секретаря Путина

19:54

Ударить первыми: в США предложили вооружить Украину и ввести санкции против РФВидео

19:23

Украинцам светит "налог на огород": кому и когда придется раскошелитьсяВидео

18:56

"Ужасные последствия": в США оценили худший сценарий агрессии РФ против УкраиныВидео

18:51

Самый красивый голубой новогодний маникюр 2022, который растопит все сердцаФото

18:38

Двое мужчин жестоко изнасиловали ребенка и скрывались от следствия в ОдессеВидео

18:15

В Раде предложили вернуть Кубань Украине, в Госдуме закатили истерику

17:51

В ЕС грозят России масштабными санкциями в случае вторжения в УкраинуВидео

17:39

Комаровский жестко раскритиковал некоторых врачей из-за советов о вакцинацииВидео

16:44

Угроза вторжения войск Путина в Украину: в НАТО заявили о проведении срочных переговоров с РоссиейВидео

Реклама
16:18

В Чернигове во время снегопада произошло уникальное природное явлениеВидео

15:55

Встреча Зеленского с Путиным: в Кремле поставили условие и назвали тему переговоровВидео

15:35

Скандал с замглавы МОН: чиновник оправдался после откровенного наряда своей помощницы

15:22

Данилов объяснил, ждет ли Украина вторжения РФ со стороны Азова

15:15

Со взятием на воинский учет никаких изменений в жизни женщин не будет - главнокомандующий ВСУВидео

14:33

Загадочная смерть украинца в Словакии: родные не верят в самоубийство

14:16

Курс доллара: эксперты рассказали, легко ли будет купить/сдать валюту под Новый годВидео

13:55

Берлин сомневается, что Россия собирается напасть на Украину – Reuters

13:35

"Крала, а сожитель прятал": в Польше украинка на гигантскую сумму обворовала склад

13:15

Сколько мандаринов можно съедать в сутки - ответ диетолога

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять