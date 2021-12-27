Коронавирус снизил темп: за сутки менее 2 тысяч новых COVID-случаев и 133 смерти

Сколько больных коронавирусом в Украине / Фото Reuters

По состоянию на утро пятницы, 25 декабря 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 1 864 жителей страны (сутками ранее было 2 810). В том числе заболели 138 детей и 12 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 1053 человека; летальных случаев - 133; выздоровели 4527 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

Наибольшее количество заражений COVID-19 обнаружили в Киеве, Черкасской, Житомирской, Киевской и Донецкой областях, сообщили в Минздраве Украины.

Сколько больных коронавирусом по областям

г. Киев – 256;

Винницкая область – 54;

Волынская область – 91;

Днепропетровская область – 55;

Донецкая область – 119;

Житомирская область – 132;

Закарпатская область – 62;

Запорожская область – 59;

Ивано-Франковская область – 67;

Киевская область – 131 ;

; Кировоградская область – 57;

Луганская область – 1;

Львовская область – 56;

Николаевская область – 42;

Одесская область – 83;

Полтавская область – 39;

Ровенская область – 50;

Сумская область – 38;

Тернопольская область – 91;

Харьковская область – 64;

Херсонская область – 24;

Хмельницкая область – 39;

Черкасская область – 135;

Черновицкая область – 47;

Черниговская область – 72.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Сколько больных коронавирусом в Украине - статистика на утро 27 декабря 2021 / t.me/COVID19_Ukraine

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 3 646 988 человека;

выздоровели - 3 432 739 пациентов;

летальных исходов - 94 971;

проведено ПЦР-тестирований – 16 678 842.

Как сообщал Главред, заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин прокомментировал вероятные сроки новой вспышки коронавируса в Украине. По его словам, существенного подъема заболеваемости коронавирусом в Украине не ожидается до конца февраля 2022 года.

Кузин также заявил, что если человек вакцинирован от коронавируса двумя дозами, он должен через год полностью ревакцинироваться.

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