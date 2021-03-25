УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Коронавирус создали для уменьшения населения - опрос украинцев

25 марта 2021, 12:47
Прослушать новость
Остановить

Как свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологами, большая часть украинцев убеждена в искусственном происхождении коронавируса COVID-19.

Вакцина
Большинство украинцев убеждены - коронавирус создали в лаборатории/ УНИАН

71% опрошенных украинцев считают, что коронавирус COVID-19 - создан искусственно. 19% предполагают, что он возник природным путем. 7% участников опроса затруднились с ответом, 3% отметили другой путь появления вируса. Об этом говорят результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

Среди тех респондентов, кто считает вирус искусственно созданным, относительное большинство утверждает, что его создали либо в результате научного эксперимента (31%), либо бактериологическое оружие (27%), либо с целью уменьшения количества населения (40%). Еще 17% респондентов предполагают, что вирус вывели с целью создания экономического кризиса, 16% - с целью заработка на вакцине, 12% - для контроля над людьми.

Главные причины того, что украинцы не хотят вакцинироваться от коронавируса COVID-19, ‒ недоверие к эффективности вакцины, которой на данный момент делают прививки, и страх побочных эффектов.

Такие причины назвали около половины опрошенных. Далее, каждый пятый респондент назвал причиной отказа от вакцинации недоверие к власти в целом и сомнения, что вакцина защитит от новых штаммов COVID-19. 13% опрошенных назвали недоверие к вакцинации как таковой.

71% респондентов считают, что массовая вакцинация от коронавируса уменьшит уровень заболеваемости в мире, а не согласны с таким утверждением ‒ около четверти респондентов.

"Характерно, что половина из тех, кто готов вакцинироваться, верят, что массовая вакцинация от коронавируса уменьшит заболеваемость в мире", ‒ заявили социологи.

Также около трети опрошенных полагают, что большинство / все вакцины безопасны для здоровья. Одновременно почти половина считает, что безопасны лишь некоторые вакцины, а 16% убеждены, что все без исключения вакцины опасны.Читайте такжеСтепанов раскрыл, есть ли связь между вакциной Covishield и смертью военнослужащей ЗСУ

Напомним, ранее сообщалось:

вакцинация Вакцина новости Украины индийская вакцина CoviShield
Сейчас вы просматриваете новость «Коронавирус создали для уменьшения населения - опрос украинцев». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Назван самый скоростной способ сбросить 20 килограммНазван самый скоростной способ сбросить 20 килограмм Дуа Липа засветила сочную попу на откровенных селфи в туалетеДуа Липа засветила сочную попу на откровенных селфи в туалете Гороскоп всех знаков Зодиака на сегодня: приятные сюрпризы и денежный переворотГороскоп всех знаков Зодиака на сегодня: приятные сюрпризы и денежный переворот Зеленский обратился к Путину и озвучил предложениеЗеленский обратился к Путину и озвучил предложение "Путин – убийца": в России прошли массовые протесты из-за Навального"Путин – убийца": в России прошли массовые протесты из-за Навального

Последние новости

10:44
Зашквар "слуг народа": стало известно о неожиданном наказании для нардепов
10:36
Гороскоп всех знаков Зодиака на сегодня: прорыв и любовные неудачи Видео
10:30
Волкер объяснил, почему Зеленский не выполняет требование РФ по Донбассу Видео
10:24
Мокрый снег и заморозки: синоптик уточнила прогноз погоды на выходные Видео
10:14
В США оценили отвод войск РФ от границ Украины и поставили условие Москве Видео
Реклама
10:12
Путин не может выбрать между Украиной и Беларусью мнение
09:45
"Передозировка боярышником": Тилль Линдеман перепел советскую песню про войну Видео
09:27
Семечки подсолнуха: в чем польза для организма Видео
09:19
Новая партия вакцины AstraZeneca прибыла в Украину: кому "светит" прививка Видео
09:14
У Зеленского прокомментировали предложение Путина насчет встречи Видео
09:06
Дизель по 30 и газ по 20: чем грозит дефицит топлива в Украине
09:05
Опасные симптомы для мужчин: какие сигналы тела нельзя игнорировать Видео
09:05
В ОП подловили Путина на важной оговорке насчет переговоров с "ЛДНР" Видео
09:03
Карантин в Украине могут продлить после 30 июня - министр Видео
08:48
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: неожиданности и запрет на перемены Видео
08:38
Молчание недоимператора: почему Путин "забыл" об Украине мнение
08:18
Число больных коронавирусом в Украине пересекло "красную линию"
07:50
В Госдепе сделали заявление о летальном оружии для Украины Видео
07:44
Дипломат раскрыл планы Путина по встрече с Зеленским на Донбассе Видео
07:14
Ведущая 1+1 без лифчика показала грудь на потрясающих фото
Реклама
07:09
В РФ заявили о новой "холодной войне" с США Видео
06:56
Россия решила выжидать момент для нападения на Украину мнение
06:42
Генпрокурор Венедиктова намекнула, что кума Путина могут посадить Видео
06:30
Изнурительные магнитные бури с 23 апреля 2021: сколько продлятся и что делать Видео
06:01
Политолог объяснил, почему опасны прямые переговоры Зеленского с Путиным Видео
05:28
Ученые продукты, которые провоцируют раннюю смерть Видео
05:02
Военный эксперт оценил худший сценарий агрессии армии РФ против Украины Видео
04:25
Исследователи отыскали еще один способ продления жизни
03:50
Зеленский готов ехать в Донецк или Луганск на встречу с Путиным – Кравчук Видео
03:09
Путин приготовил для Зеленского ловушку с переговорами по Донбассу - эксперт Видео
02:15
Ани Лорак засветила огромную грудь в дерзком вырезе наряда
00:53
Эксперт рассказал, кто надоумил Зеленского пригласить Путина на личную встречу Видео
00:19
Ученые нашли два новых пути распространения коронавируса Видео
22 апреля, четверг
23:58
В Белом доме раскрыли планы Байдена о новых санкциях против РФ Видео
23:34
На Вербное воскресенье в Украине резко изменится погода Видео
23:30
7 ненужных Windows-программ, которые стоит удалить прямо сейчас
23:24
Как должна выглядеть вагина: семь типов Видео
23:00
В Канаде заявили о мощнейшей угрозе для Европы из-за действий России Видео
22:56
Тайский массаж: кому противопоказана процедура Видео
22:48
Тищенко прокомментировал скандальный праздник для жены в отеле Видео
Реклама
22:44
Меню на Лазареву субботу: вкусные рецепты Видео
22:41
Врач назвала самое опасное мясо для шашлыка Видео
22:36
Можно ли хрустеть суставами: врачи дали ответ Видео
21:58
Главари "ЛДНР" после заявления Путина захотели встретиться с Зеленским Видео
21:31
Степанов обратился к украинцам из-за карантина на Пасху Видео
21:17
Тай-чи: похудение и другие преимущества для здоровья Видео
20:59
Увеличивает риск в три раза: эта привычка "помогает" Альцгеймеру Видео
20:58
В Офисе президента резко ответили Лукашенко на обвинения в адрес Зеленского Видео
20:31
В Украине обвинили Россию за лживые заявления о "всеобщей мобилизации" Видео
20:25
The Last of Us: Part II подорожала в украинском PS Store до 1999 грн Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять