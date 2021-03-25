Коронавирус создали для уменьшения населения - опрос украинцев

Большинство украинцев убеждены - коронавирус создали в лаборатории/ УНИАН

71% опрошенных украинцев считают, что коронавирус COVID-19 - создан искусственно. 19% предполагают, что он возник природным путем. 7% участников опроса затруднились с ответом, 3% отметили другой путь появления вируса. Об этом говорят результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

Среди тех респондентов, кто считает вирус искусственно созданным, относительное большинство утверждает, что его создали либо в результате научного эксперимента (31%), либо бактериологическое оружие (27%), либо с целью уменьшения количества населения (40%). Еще 17% респондентов предполагают, что вирус вывели с целью создания экономического кризиса, 16% - с целью заработка на вакцине, 12% - для контроля над людьми.

Главные причины того, что украинцы не хотят вакцинироваться от коронавируса COVID-19, ‒ недоверие к эффективности вакцины, которой на данный момент делают прививки, и страх побочных эффектов.

Такие причины назвали около половины опрошенных. Далее, каждый пятый респондент назвал причиной отказа от вакцинации недоверие к власти в целом и сомнения, что вакцина защитит от новых штаммов COVID-19. 13% опрошенных назвали недоверие к вакцинации как таковой.

71% респондентов считают, что массовая вакцинация от коронавируса уменьшит уровень заболеваемости в мире, а не согласны с таким утверждением ‒ около четверти респондентов.

"Характерно, что половина из тех, кто готов вакцинироваться, верят, что массовая вакцинация от коронавируса уменьшит заболеваемость в мире", ‒ заявили социологи.

Также около трети опрошенных полагают, что большинство / все вакцины безопасны для здоровья. Одновременно почти половина считает, что безопасны лишь некоторые вакцины, а 16% убеждены, что все без исключения вакцины опасны.Читайте такжеСтепанов раскрыл, есть ли связь между вакциной Covishield и смертью военнослужащей ЗСУ

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