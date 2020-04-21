Коронавирус Украине 21 апреля: заболевших стало намного больше

Вирус в нашей стране подхватили уже более шести тысяч человек.
По состоянию на 9 часов утра вторника, 21 апреля, в Украине подтверждены 6125 случаев заражения коронавирусом COVID-19.
За сутки были зафиксированы +415 новых случаев инфицирования.
161 человек в Украине умер от Ковид-19, 367 пациентов выздоровели.
Сколько больных на коронавирус в Украине 21 апреля по областям
- Винницкая область - 338 случаев;
- Волынская область - 174 случая;
- Днепропетровская область - 122 случая;
- Донецкая область - 16 случаев;
- Житомирская область - 270 случаев;
- Закарпатская область - 205 случаев;
- Запорожская область - 137 случаев;
- Ивано-Франковская область - 556 случаев;
- Кировоградская область - 247 случаев;
- г. Киев - 892 случая;
- Киевская область - 356 случаев;
- Львовская область - 256 случаев;
- Луганская область - 25 случаев;
- Николаевская область - 41 случай;
- Одесская область - 146 случаев;
- Полтавская область - 101 случай;
- Ровенская область - 341 случай;
- Сумская область - 84 случая;
- Тернопольская область - 435 случаев;
- Харьковская область - 77 случаев;
- Херсонская область - 70 случаев;
- Хмельницкая область - 49 случаев;
- Черновицкая область - 988 случаев;
- Черкасская область - 186 случаев;
- Черниговская область - 13 случаев.
Как сообщал Главред, по состоянию на утро 20 апреля в Украине обнаружили 261 новый случай заболевания китайским коронавирусом. Всего в Украине Ковид-19 убил 151 человека за все время. Выздоровели 359 пациентов. Общее число случаев заражения в Украине на 20 апреля составило 5710 человек.
Напомним, карантин в Украине скорее всего продлят уже на этой неделе. Но в ряде сфер обещают смягчение карантинных мер. Причиной продления премьер-министр Денис Шмыгаль назвал тот факт, что Кабмин ожидает пик заболеваемости COVID-19 в начале мая 2020 – в период с 3-го по 8-е число.