Коронавирус Украине 21 апреля: заболевших стало намного больше

Коронавирус продолжает атаковать Украину / pixabay.com

По состоянию на 9 часов утра вторника, 21 апреля, в Украине подтверждены 6125 случаев заражения коронавирусом COVID-19.

За сутки были зафиксированы +415 новых случаев инфицирования.

161 человек в Украине умер от Ковид-19, 367 пациентов выздоровели.

Сколько больных на коронавирус в Украине 21 апреля по областям

Винницкая область - 338 случаев;

Волынская область - 174 случая;

Днепропетровская область - 122 случая;

Донецкая область - 16 случаев;

Житомирская область - 270 случаев;

Закарпатская область - 205 случаев;

Запорожская область - 137 случаев;

Ивано-Франковская область - 556 случаев;

Кировоградская область - 247 случаев;

г. Киев - 892 случая;

Киевская область - 356 случаев;

Львовская область - 256 случаев;

Луганская область - 25 случаев;

Николаевская область - 41 случай;

Одесская область - 146 случаев;

Полтавская область - 101 случай;

Ровенская область - 341 случай;

Сумская область - 84 случая;

Тернопольская область - 435 случаев;

Харьковская область - 77 случаев;

Херсонская область - 70 случаев;

Хмельницкая область - 49 случаев;

Черновицкая область - 988 случаев;

Черкасская область - 186 случаев;

Черниговская область - 13 случаев.

Коронавирус в Украине - статистика 21 апреля / facebook.com/moz.ukr

Как сообщал Главред, по состоянию на утро 20 апреля в Украине обнаружили 261 новый случай заболевания китайским коронавирусом. Всего в Украине Ковид-19 убил 151 человека за все время. Выздоровели 359 пациентов. Общее число случаев заражения в Украине на 20 апреля составило 5710 человек.

Напомним, карантин в Украине скорее всего продлят уже на этой неделе. Но в ряде сфер обещают смягчение карантинных мер. Причиной продления премьер-министр Денис Шмыгаль назвал тот факт, что Кабмин ожидает пик заболеваемости COVID-19 в начале мая 2020 – в период с 3-го по 8-е число.