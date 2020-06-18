В Минздраве рассказали, каким украинцам нужно больше остальных бояться коронавируса

В Украине выросло количество проведенных ПЦР-тестов на коронавирус./ УНИАН

Большинство украинцев, которые умерли от китайского коронавируса Covid-19, страдали от разного рода тяжелых заболеваний и патологии. В Министерстве здравоохранения рассказали, чем именно болели скончавшиеся от Covid-19 украинцы.

Соответствующую статистику опубликовали в социальной сети Facebook сотрудники Центра общественного здоровья ведомства.

Средний показатель летальности от коронавирусной болезни в Украине составляет 2,9%. У скончавшихся были диагностированы:

78,2% - сердечно-сосудистые заболевания;

21,7% - сахарный диабет;

13,1% - заболевания легких;

10,5% - заболевания почек;

8,2% - новообразования;

6,4% - неврологические заболевания;

5,3% - заболевания печени;

11,5% - другие виды заболеваний.

Далее ‒ за минувший месяц (с 18 мая до 18 июня) статистика заболеваемости украинцев китайским коронавирусом увеличилась на 80%. Сейчас она составляет 81,3 на 100 тысяч населения.

При этом в Украине заметно выросло количество проведенных ПЦР-тестов на коронавирус. Если в мае их делали около 9,3 тысячи, то сейчас около 10,7 тысячи в неделю.

По состоянию на 18 июня в Украине по причине китайского коронавируса умерли 966 человек.