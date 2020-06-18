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В Минздраве рассказали, каким украинцам нужно больше остальных бояться коронавируса

Статистика заболеваемости украинцев китайским коронавирусом изменилась на 80% в сторону увеличения.

18 июня 2020, 15:22
В Украине выросло количество проведенных ПЦР-тестов на коронавирус./ УНИАН

Большинство украинцев, которые умерли от китайского коронавируса Covid-19, страдали от разного рода тяжелых заболеваний и патологии. В Министерстве здравоохранения рассказали, чем именно болели скончавшиеся от Covid-19 украинцы.

Соответствующую статистику опубликовали в социальной сети Facebook сотрудники Центра общественного здоровья ведомства.

Средний показатель летальности от коронавирусной болезни в Украине составляет 2,9%. У скончавшихся были диагностированы:

  • 78,2% - сердечно-сосудистые заболевания;
  • 21,7% - сахарный диабет;
  • 13,1% - заболевания легких;
  • 10,5% - заболевания почек;
  • 8,2% - новообразования;
  • 6,4% - неврологические заболевания;
  • 5,3% - заболевания печени;
  • 11,5% - другие виды заболеваний.

Далее ‒ за минувший месяц (с 18 мая до 18 июня) статистика заболеваемости украинцев китайским коронавирусом увеличилась на 80%. Сейчас она составляет 81,3 на 100 тысяч населения.

При этом в Украине заметно выросло количество проведенных ПЦР-тестов на коронавирус. Если в мае их делали около 9,3 тысячи, то сейчас около 10,7 тысячи в неделю.

По состоянию на 18 июня в Украине по причине китайского коронавируса умерли 966 человек.

новости Украины сердечно-сосудистые заболевания коронавирус смерть
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