В Минздраве рассказали, каким украинцам нужно больше остальных бояться коронавируса

Большинство украинцев, которые умерли от китайского коронавируса Covid-19, страдали от разного рода тяжелых заболеваний и патологии. В Министерстве здравоохранения рассказали, чем именно болели скончавшиеся от Covid-19 украинцы.
Соответствующую статистику опубликовали в социальной сети Facebook сотрудники Центра общественного здоровья ведомства.
Средний показатель летальности от коронавирусной болезни в Украине составляет 2,9%. У скончавшихся были диагностированы:
- 78,2% - сердечно-сосудистые заболевания;
- 21,7% - сахарный диабет;
- 13,1% - заболевания легких;
- 10,5% - заболевания почек;
- 8,2% - новообразования;
- 6,4% - неврологические заболевания;
- 5,3% - заболевания печени;
- 11,5% - другие виды заболеваний.
Далее ‒ за минувший месяц (с 18 мая до 18 июня) статистика заболеваемости украинцев китайским коронавирусом увеличилась на 80%. Сейчас она составляет 81,3 на 100 тысяч населения.
При этом в Украине заметно выросло количество проведенных ПЦР-тестов на коронавирус. Если в мае их делали около 9,3 тысячи, то сейчас около 10,7 тысячи в неделю.
По состоянию на 18 июня в Украине по причине китайского коронавируса умерли 966 человек.