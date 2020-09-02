Коронавирус у соратника Тимошенко: нардеп описал симптомы

Крулько подвтердил, что болен коронавирусом

Нардеп от Батькивщины Иван Крулько подтвердил информацию СМИ о том, что заболел китайском коронавирусом.

Об этом политик написал сегодня на своей странице в Facebook.

"Сдал вчера положительный тест на COVID-19. Со вчерашнего дня нахожусь на самоизоляции. Самочувствие – как при нетяжелой форме гриппа. Выполняю все советы врачей и надеюсь быстро вернуться к работе", – написал он, разместив скан результатов своего ПЦР-теста.

Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что 1 сентября Крулько отсутствовал на заседании Верховной Рады, так как ушел на самоизоляцию в связи с COVID-19.

Отметим, 23 августа СМИ узнали, что Юлия Тимошенко, ее дочь Евгения и зять Артур Чечеткин заболели коронавирусом. Позже журналисты выяснили, что нардепа подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, и ее состояние врачи оценивали как стабильно тяжелое.