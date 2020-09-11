Коронавирус у Тимошенко: стало известно о серьезном диагнозе нардепа

У Юлии Тимошенко остается воспаление легких.
Лидер ВО Батькивщина Юлия Тимошенко получила отрицательный тест на коронавирус.
Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь Тимошенко Марина Сорока.
В то же время она подчеркнула, что у Тимошенко остается воспаление легких.
"Наконец настал черед хороших новостей! Только Юлия Владимировна получила отрицательный результат теста на COVID-19. Коронавирус преодолен. Она чувствует себя значительно лучше. Пока остается воспаление легких, но лечение идет успешно, и вскоре она уже вернется к нормальной жизни и к работе", - написала Сорока.
Что известно о болезни Юлии Тимошенко:
- 2 сентября народный депутат, больная Covid-19 лидер Батькивщины Юлия Тимошенко сообщила, что пережила кризисное состояние. Появилась возможность постепенно возвращаться к нормальной жизни, поделилась народная избранница на своей странице в Facebook. Политик добавила, что почти две недели борьбы с тяжелой болезнью повлияли на ощущение реальности.
- 23 августа стало известно, что Юлия Тимошенко заболела коронавирусом. Пресс-секретарь политика Марина Сорока уточнила, что состояние лидера Батькивщины врачи оценивают как тяжелое.
Автор: Алексей Тычина