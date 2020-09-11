Коронавирус у Тимошенко: стало известно о серьезном диагнозе нардепа

Юлия Тимошенко / Reuters

Лидер ВО Батькивщина Юлия Тимошенко получила отрицательный тест на коронавирус.

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь Тимошенко Марина Сорока.

В то же время она подчеркнула, что у Тимошенко остается воспаление легких.

"Наконец настал черед хороших новостей! Только Юлия Владимировна получила отрицательный результат теста на COVID-19. Коронавирус преодолен. Она чувствует себя значительно лучше. Пока остается воспаление легких, но лечение идет успешно, и вскоре она уже вернется к нормальной жизни и к работе", - написала Сорока.

Что известно о болезни Юлии Тимошенко: