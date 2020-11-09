Коронавирус у Зеленского: президент ответил на радостные реплики оппонентов

Глава государства отметил, что такие комментарии находятся за гранью человечности.
Президент Владимир Зеленский, который накануне сообщил о положительном тесте на коронавирус, резко отреагировал на радостные комментарии оппонентов в связи с его болезнью.
"Мы все переносим ковид неодинаково. Кому-то везет больше, и чувствуешь себя неплохо, даже имея небольшую повышенную температуру. Это мой случай. По крайней мере пока. Это жизнь. И все возможно. С другой стороны, вижу и то, что уже началось в соцсетях: реестровые "эксперты" от наших политических оппонентов радуются моей болезни. Это уже за гранью человечности. Что же, на мой взгляд, это люди с ампутированной совестью, и они доказывали это неоднократно. Мне ничего о них сказать. Кроме одного: зло возвращается обязательно и во сто крат", - написал Зеленский в Telegram.
По словам украинского лидера, коронавирус не может быть причиной для радости, даже когда болеют оппоненты, поскольку это очень коварная инфекция.
Читайте такжеУ тещи Порошенко диагностировали инсульт, а не коронавирус – СМИ"Главная ее опасность в том, что негативные последствия могут проявиться со временем. Поэтому никому этого не хотел и не пожелаю. Наоборот, я лично искренне всем, в том числе политическим оппонентам, желаю только здоровья и обязательного выздоровления. Надеюсь, и для большинства украинский ковид не будет поводом для злорадства. Потому что мы нормальные. Абсолютно. За исключением небольшого количества субъектов, потеряли человеческие качества", - констатировал глава государства.
Зеленский подчеркнул, что украинская медицинская система справляется, еще год назад о таких успехах нельзя было и мечтать. По его словам, некоторым в Украине нравится самих себя унижать, они делали это на протяжении пяти лет и продолжают.
Зеленский поблагодарил всех, кто пожелал ему скорейшего выздоровления.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил о том, что заразился коронавирусом.
СМИ узнали, что Юлия Тимошенко, ее дочь Евгения и зять Артур Чечеткин заболели коронавирусом. Позже журналисты выяснили, что нардепа подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, и ее состояние врачи оценивали как стабильно тяжелое.
Также коронавирусом болели жена и сын президента Владимира Зеленского – Елена и Кирилл Зеленские.