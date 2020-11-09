Коронавирус у Зеленского: президент ответил на радостные реплики оппонентов

Зеленский ответил на радостные комментарии о его Covid-19 / president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский, который накануне сообщил о положительном тесте на коронавирус, резко отреагировал на радостные комментарии оппонентов в связи с его болезнью.

"Мы все переносим ковид неодинаково. Кому-то везет больше, и чувствуешь себя неплохо, даже имея небольшую повышенную температуру. Это мой случай. По крайней мере пока. Это жизнь. И все возможно. С другой стороны, вижу и то, что уже началось в соцсетях: реестровые "эксперты" от наших политических оппонентов радуются моей болезни. Это уже за гранью человечности. Что же, на мой взгляд, это люди с ампутированной совестью, и они доказывали это неоднократно. Мне ничего о них сказать. Кроме одного: зло возвращается обязательно и во сто крат", - написал Зеленский в Telegram.

По словам украинского лидера, коронавирус не может быть причиной для радости, даже когда болеют оппоненты, поскольку это очень коварная инфекция.

Читайте такжеУ тещи Порошенко диагностировали инсульт, а не коронавирус – СМИ"Главная ее опасность в том, что негативные последствия могут проявиться со временем. Поэтому никому этого не хотел и не пожелаю. Наоборот, я лично искренне всем, в том числе политическим оппонентам, желаю только здоровья и обязательного выздоровления. Надеюсь, и для большинства украинский ковид не будет поводом для злорадства. Потому что мы нормальные. Абсолютно. За исключением небольшого количества субъектов, потеряли человеческие качества", - констатировал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что украинская медицинская система справляется, еще год назад о таких успехах нельзя было и мечтать. По его словам, некоторым в Украине нравится самих себя унижать, они делали это на протяжении пяти лет и продолжают.

Зеленский поблагодарил всех, кто пожелал ему скорейшего выздоровления.