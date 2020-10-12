Коронавирус ударил с новой силой: эксперт назвал главную причину

Врач объяснил рост заболеваемости коронавирусом в Украине в сентябре.
В Украине наблюдается продолжение агрессивного нарастания первой волны COVID-19, заявил эпидемиолог Андрей Александрин.
Вирус показывает свою непредсказуемость, кроме того. так называемая сезонность на него не влияет, подчеркнул он в эфире канала Украина 24.
"Этот вирус не ведет себя, как другие вирусы респираторных заболеваний, это новый вирус, человеческий организм с ним не встречался", — сказал он.
Врач объяснил рост заболеваемости коронавирусом в Украине в сентябре.
Он напомнил, что в августе были проведены и опубликованы исследования, которые показывали, что детское население — это движущая сила не только ОРЗ, но и COVID-19.
"Когорта детского населения от 9 до 19 лет дает высокий рост заболеваемости. То, что в конце сентября мы увидели большие цифры, свидетельствует, что дети пошли в школы, начали активно контактировать", — сказал он.
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Ранее сообщалось о том, что по результатам совещания у президента Владимира Зеленского был разработан комплекс мер для борьбы с распространением эпидемии коронавируса в Украине.
Принятые меры предусматривают закрытие ночных клубов в "красной" и "оранжевой" зонах, новые штрафы за нарушения масочного режима и возможное развертывание госпиталей на спортивных аренах.
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- В Украине за сутки 4768 человек заболели коронавирусной болезнью, 85 - умерли.
- Больше всего больных за минувшие сутки выявлено в Харьковской области (593) и в Киеве (502).
- Всего на территории Украины зафиксировано 261 тыс. 34 случая заболевания COVID-19.
- Умерли 4 тыс. 972 человека, выздоровели - 113 тыс. 507.