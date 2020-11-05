Коронавирус ударит с новой силой: Шмыгаль озвучил шокирующий прогноз по COVID-19

Шмыгаль допускает до 20 тысяч случаев COVID-19 в день / УНИАН

В Украине заболеваемость коронавирусом будет только расти. В правительстве прогнозируют, что к концу года будут фиксировать до 20 тысяч новых случаев COVID-19 в день.

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, правительственные прогнозы показывают стремительный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.

"Мы до конца месяца можем получить 15 тысяч (новых случаев, - ред.) в день. Это уже не секрет, можно считать сегодняшние цифры… обычная математика без других мер показывает, что мы будем эти цифры иметь. До конца года эта цифра может вырасти и до 20 тысяч человек в день", - добавил Шмыгаль.

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По словам Шмыгаля, медицинская система готовится к такому вызову и выдержит такую нагрузку.​

Отметим, накануне министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил о новом плане по борьбе с COVID-19 в Украине. По его словам министерство здравоохранения разработало специальный план реагирования властей на угрозы коронавируса. Алгоритм состоит из четырех параметров, на базе которых власти организуют медицинскую помощь украинцам.

Так, в случае диагностирования около 20 тысяч больных коронавирусом за сутки, возможности государства в сфере здравоохранения исчерпаются.

"Здесь мы будем вынуждены вводить активацию протокола медицинской сортировки с приоритетом оказания медицинской помощи", - заявил Степанов.

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