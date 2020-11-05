Коронавирус ударит с новой силой: Шмыгаль озвучил шокирующий прогноз по COVID-19

В правительстве прогнозируют, что до конца ноября будет до 15 тысяч новых случаев коронавируса в день.
В Украине заболеваемость коронавирусом будет только расти. В правительстве прогнозируют, что к концу года будут фиксировать до 20 тысяч новых случаев COVID-19 в день.
Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, правительственные прогнозы показывают стремительный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.
"Мы до конца месяца можем получить 15 тысяч (новых случаев, - ред.) в день. Это уже не секрет, можно считать сегодняшние цифры… обычная математика без других мер показывает, что мы будем эти цифры иметь. До конца года эта цифра может вырасти и до 20 тысяч человек в день", - добавил Шмыгаль.
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По словам Шмыгаля, медицинская система готовится к такому вызову и выдержит такую нагрузку.
Отметим, накануне министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил о новом плане по борьбе с COVID-19 в Украине. По его словам министерство здравоохранения разработало специальный план реагирования властей на угрозы коронавируса. Алгоритм состоит из четырех параметров, на базе которых власти организуют медицинскую помощь украинцам.
Так, в случае диагностирования около 20 тысяч больных коронавирусом за сутки, возможности государства в сфере здравоохранения исчерпаются.
"Здесь мы будем вынуждены вводить активацию протокола медицинской сортировки с приоритетом оказания медицинской помощи", - заявил Степанов.
Коронавирус в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- По состоянию на четверг, 5 ноября, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило более 430 тысяч человек. Коронавирус 2020 в Украине заразил за сутки еще 9 850 человек.
- Ранее глава МОЗ Максим Степанов раскрыл детали введения карантина выходного дня в Украине.
- При этом Степанов заявил, что власти не намерены вводить жесткий карантин в Украине, чтобы не допустить негативного влияния ограничений на экономику страны и жизнь украинцев.