Коронавирус Украина 22 января: число выявленных больных за стуки превысило 22 тысячи

Наибольшее количество заражений COVID-19 обнаружили во Львовской Ивано-Франковской областях, а также в Киеве, на Сумщине, Харьковщине и Хмельниччине.
По состоянию на утро субботы, 22 января 2022, коронавирус в Украине за сутки выявили у 22 473 жителей страны (сутками ранее было 20 156). В том числе заболели 2838 детей и 535 медработников.
За минувшие 24 часа были госпитализированы 2 226 человек; летальных случаев - 150; выздоровели 4 486 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.
Наибольшее количество заражений COVID-19 обнаружили во Львовской Ивано-Франковской областях, а также в Киеве, на Сумщине, Харьковщине и Хмельниччине.
Сколько больных коронавирусом по областям
- г. Киев – 1744;
- Винницкая область – 1005;
- Волынская область – 512;
- Днепропетровская область – 785;
- Донецкая область – 701;
- Житомирская область – 879;
- Закарпатская область – 682;
- Запорожская область – 246;
- Ивано-Франковская область – 2284;
- Киевская область – 743;
- Кировоградская область – 100;
- Луганская область – 291;
- Львовская область – 3293;
- Николаевская область – 283;
- Одесская область – 1079;
- Полтавская область – 549;
- Ровенская область – 828;
- Сумская область – 1355;
- Тернопольская область – 923;
- Харьковская область – 1159;
- Херсонская область – 334;
- Хмельницкая область – 1064;
- Черкасская область – 357;
- Черновицкая область – 848;
- Черниговская область – 429.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 3 842 011 человек;
- выздоровели - 3 580 878 пациентов;
- летальных исходов - 99 129;
- проведено ПЦР-тестирований – 17 455 150.
COVID-рекорды в Украине
По состоянию на утро 16 ноября 2021 года коронавирус в Украине установил антирекорд смертности за все время пандемии. За сутки были зафиксированы 838 летальных случаев - такого числа жертв болезни еще не было.
По состоянию на утро 4 ноября 2021 коронавирус в Украине за сутки выявили у 27 377 жителей страны - это рекордное число поставленных COVID-диагнозов за сутки за почти два года пандемии.
По состоянию на утро среды, 10 ноября, коронавирус в Киеве установил антирекорд по смертям за сутки. Жертвами болезни стали 73 человека - такого количества умерших еще не было за все время пандемии.
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Как сообщал Главред, 20 января глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что Украине началась вспышка коронавируса. Самая сложная ситуация в западной части страны.
Во Львове - вспышка COVID-19 среди детей. А единственная в области больница Охматдет, принимающая несовершеннолетних больных коронавирусом, переполнена.
С 24 января Ивано-Франковская область переходит в "красную зону" эпидемической опасности из-за всплеска коронавируса.
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