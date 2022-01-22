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Коронавирус Украина 22 января: число выявленных больных за стуки превысило 22 тысячи

22 января 2022, 08:32

Наибольшее количество заражений COVID-19 обнаружили во Львовской Ивано-Франковской областях, а также в Киеве, на Сумщине,  Харьковщине и Хмельниччине.

коронавирус
С коронавирусом госпитализировали более двух тысяч человек за сутки / Фото Reuters

По состоянию на утро субботы, 22 января 2022, коронавирус в Украине за сутки выявили у 22 473 жителей страны (сутками ранее было 20 156). В том числе заболели 2838 детей и 535 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 2 226 человек; летальных случаев - 150; выздоровели 4 486 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

Наибольшее количество заражений COVID-19 обнаружили во Львовской Ивано-Франковской областях, а также в Киеве, на Сумщине, Харьковщине и Хмельниччине.

Сколько больных коронавирусом по областям

  • г. Киев – 1744;
  • Винницкая область – 1005;
  • Волынская область – 512;
  • Днепропетровская область – 785;
  • Донецкая область – 701;
  • Житомирская область – 879;
  • Закарпатская область – 682;
  • Запорожская область – 246;
  • Ивано-Франковская область – 2284;
  • Киевская область – 743;
  • Кировоградская область – 100;
  • Луганская область – 291;
  • Львовская область – 3293;
  • Николаевская область – 283;
  • Одесская область – 1079;
  • Полтавская область – 549;
  • Ровенская область – 828;
  • Сумская область – 1355;
  • Тернопольская область – 923;
  • Харьковская область – 1159;
  • Херсонская область – 334;
  • Хмельницкая область – 1064;
  • Черкасская область – 357;
  • Черновицкая область – 848;
  • Черниговская область – 429.
Сколько больных коронавирусом в Украине - статистика на утро 22 января 2022 / t.me/COVID19_Ukraine

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

  • заболели - 3 842 011 человек;
  • выздоровели - 3 580 878 пациентов;
  • летальных исходов - 99 129;
  • проведено ПЦР-тестирований – 17 455 150.

COVID-рекорды в Украине

По состоянию на утро 16 ноября 2021 года коронавирус в Украине установил антирекорд смертности за все время пандемии. За сутки были зафиксированы 838 летальных случаев - такого числа жертв болезни еще не было.

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По состоянию на утро 4 ноября 2021 коронавирус в Украине за сутки выявили у 27 377 жителей страны - это рекордное число поставленных COVID-диагнозов за сутки за почти два года пандемии.

По состоянию на утро среды, 10 ноября, коронавирус в Киеве установил антирекорд по смертям за сутки. Жертвами болезни стали 73 человека - такого количества умерших еще не было за все время пандемии.

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Как сообщал Главред, 20 января глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что Украине началась вспышка коронавируса. Самая сложная ситуация в западной части страны.

Во Львове - вспышка COVID-19 среди детей. А единственная в области больница Охматдет, принимающая несовершеннолетних больных коронавирусом, переполнена.

С 24 января Ивано-Франковская область переходит в "красную зону" эпидемической опасности из-за всплеска коронавируса.

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